ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los titulares con DNI terminados en 8 y 9

ANSES cobros Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, conocida como ANSES, puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026. El esquema contempla jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones sociales, con fechas organizadas de acuerdo con el tipo de prestación y el último número del Documento Nacional de Identidad.

En el caso de los beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 o 9, no existe una única jornada de cobro para todos. Algunos recibirán el depósito durante la segunda mitad del mes, mientras que otros deberán esperar hasta el cierre del cronograma. Por eso, además del documento, resulta indispensable comprobar cuál es la prestación otorgada por el organismo previsional.

Cuándo cobran los jubilados con DNI terminado en 8 o 9

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el haber mínimo tienen dos fechas diferentes. Los beneficiarios con DNI terminado en 8 cobrarán el viernes 18 de septiembre, mientras que aquellos cuyo documento finalice en 9 recibirán el pago el lunes 21 de septiembre de 2026.

ANSES cobros Foto: ANSES

Estas jornadas completarán la primera parte del calendario previsional. El esquema de este grupo comienza el martes 8 de septiembre con los documentos finalizados en 0 y avanza de manera escalonada hasta el lunes 21, cuando se acreditan los haberes de quienes tienen DNI terminado en 9.

Fechas para jubilaciones y pensiones de hasta un haber mínimo

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

Jubilados que superan el haber mínimo: la fecha para los DNI 8 y 9

Quienes reciben una jubilación o pensión superior al haber mínimo están incluidos en un calendario diferente. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de documento por jornada y concentra los depósitos durante la última semana del mes.

Para los documentos finalizados en las últimas dos cifras del cronograma, la fecha establecida es la siguiente:

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre de 2026.

Con esta acreditación, ANSES completará el calendario de septiembre correspondiente a jubilaciones y pensiones. Los pagos de haberes superiores al mínimo comenzarán el martes 22 para los DNI terminados en 0 y 1, y continuarán hasta el lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI terminados en 8 y 9

Los titulares de Pensiones No Contributivas, también llamadas PNC, recibirán sus haberes antes que los jubilados incluidos en el tramo superior al mínimo. Para esta prestación, las terminaciones se agrupan de a dos y los pagos se desarrollan durante los primeros días hábiles del calendario.

La jornada reservada para los beneficiarios ubicados al final del esquema será:

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre de 2026.

Por su parte, las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas cuentan con un período de pago más amplio. Según el cronograma difundido, estarán disponibles desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre, sin distinción por terminación del documento.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas para los documentos 8 y 9

La Asignación Universal por Hijo, AUH, y la Asignación Familiar por Hijo siguen el mismo orden establecido para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. En consecuencia, los DNI terminados en 8 y 9 cobrarán durante la segunda mitad de septiembre.

Las fechas previstas son:

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

La acreditación se realiza en la cuenta bancaria asociada al beneficio. Sin embargo, el día puede variar entre prestaciones, por lo que se recomienda no tomar solamente la terminación del DNI como referencia.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Para comprobar la información individual, cada beneficiario puede ingresar en Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma se encuentra la opción destinada a consultar cuándo y dónde se cobra, además del recibo correspondiente al período liquidado.

Pagos ANSES Foto: ANSES

Antes de dirigirse a una sucursal bancaria o a un punto de pago, es conveniente verificar:

La prestación que se recibe.

La terminación del DNI del titular.

La fecha asignada en el calendario.

El medio y lugar de cobro informado por ANSES.

La existencia de posibles cambios en la liquidación individual.

El dato clave para los DNI terminados en 8 y 9

En resumen, las fechas principales dependen del beneficio. Los titulares de PNC con documentos terminados en 8 y 9 cobrarán el 14 de septiembre; los jubilados que no superan el haber mínimo y los titulares de AUH cobrarán el 18 o el 21, según su DNI; y los jubilados con ingresos superiores al mínimo recibirán el depósito el 28 de septiembre de 2026.

La recomendación final es consultar Mi ANSES antes de realizar cualquier trámite presencial. De esta manera, el beneficiario podrá conocer la fecha exacta asociada a su prestación y evitar confusiones entre los distintos cronogramas vigentes.