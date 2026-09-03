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Septiembre es el mes clave para las hortensias: guía práctica sobre riego, luz y poda

Con la llegada de la primavera, estas plantas necesitan algunas atenciones extras. Cómo cuidarlas para obtener flores y nuevos brotes.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Como cuidar las hortensias para la primavera
Como cuidar las hortensias para la primavera Foto: Pinterest
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Septiembre es un mes clave para las hortensias, ya que con el aumento de las temperaturas, las horas de luz y el comienzo de la primavera, esta planta sale de su estado de reposo y se prepara para producir nuevos brotes y flores.

. Por eso, es un buen momento para revisar sus condiciones y ajustar los cuidados. Y aunque las hortensias no son plantas especialmente difíciles de mantener, necesitan un ambiente adecuado para crecer saludables. Unos simples cambios en el riego, la ubicación y el suelo pueden marcar una gran diferencia durante los meses de primavera y verano.

Como cuidar las hortensias para la primavera Foto: Pinterest

¿Dónde ubicar las hortensias en septiembre?

Las hortensias necesitan buena iluminación, pero no toleran bien el sol intenso durante muchas horas. Lo ideal es colocarlas en un sitio luminoso, con sol suave de la mañana y sombra durante las horas más fuertes.

Si están en una zona demasiado expuesta, las hojas pueden quemarse y la planta puede perder humedad rápidamente. En cambio, un lugar completamente oscuro puede afectar la producción de flores.

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Cómo regar las hortensias durante la primavera

A medida que aumentan las temperaturas, también aumenta la necesidad de agua. El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca completamente empapado.

Una buena práctica es comprobar la humedad con un dedo antes de volver a regar. Si los primeros centímetros de tierra están secos, es momento de agregar agua. También es importante que la maceta tenga agujeros de drenaje. El exceso de agua acumulado en las raíces puede provocar problemas de hongos y pudrición.

Hortensias, planta. Foto: Freepik.

El suelo es clave para que crezcan saludables durante la primavera

Las hortensias prefieren un sustrato rico en materia orgánica y con buen drenaje. Una tierra compacta puede dificultar el desarrollo de las raíces y retener demasiada humedad.

En septiembre se puede aprovechar para renovar parte del sustrato o agregar compost o materia orgánica bien descompuesta. Esto ayudará a mejorar la estructura del suelo y aportará nutrientes.

Fertilización: cuándo y cómo hacerlo

Con el comienzo de la primavera, las hortensias retoman su crecimiento y pueden beneficiarse de un fertilizante adecuado para plantas con flor. Lo importante es respetar las cantidades indicadas en el producto y no fertilizar en exceso. Una dosis mayor no significa necesariamente más flores y puede terminar dañando las raíces.

Flores, hortensias. Foto Freepik
Como cuidar las hortensias

Durante septiembre también es recomendable revisar las hojas y tallos con frecuencia. Manchas, hojas deformadas, pequeños insectos o cambios repentinos en el aspecto de la planta pueden ser señales de que algo no está funcionando bien.

Con luz adecuada, riego regular, buen drenaje y un suelo rico, las hortensias tendrán mejores condiciones para atravesar la primavera y prepararse para una floración abundante.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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