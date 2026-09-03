Caso Silvina Luna: la Junta médica confirmó que el producto que usó Aníbal Lotocki complicó los riñones de la modelo

La Junta Médica confirmó que la sustancia que inyectó en Silvina Luna complicó sus riñones. Foto: Canal 26

En las últimas horas, la Junta Médica que investiga la muerte de Silvina Luna (43) y que busca determinar la presunta responsabilidad de Aníbal Lotocki en el tratamiento y posterior fallecimiento de la modelo, ocurrido el 31 de agosto de 2023, acaba de confirmar que efectivamente los productos que inyectó el médico en la actriz complicaron sus riñones. Sin embargo, aún no se estableció aún una responsabilidad penal contra él.

Para dicho informe, los médicos sumaron estudios realizados en 2014, 2015, 2024 y 2025. Lo que indicaron estos nuevos análisis, según un comunicado de los propios especialistas del Cuerpo Médico Forense, es que se pudo constatar que hay una relación entre el polimetilmetacrilato, que es la sustancia que inyectó Lotocki a Luna, con la formación de granulomas, el desarrollo de la hipercalcemia y el daño renal que presentó la actriz años más tarde del procedimiento.

Qué dice el informe de la Junta Médica sobre la muerte de Silvina Luna y el tratamiento de Aníbal Lotocki

En este sentido, los expertos analizaron cómo actuó Aníbal Lotocki sabiendo las complicaciones que estaba provocando el polimetilmetacrilato en el cuerpo de la paciente. Según los peritos, “no hay constancia de un seguimiento claro del médico ni certificaciones que lo avalen”.

Lotocki fue condenado a ocho años de prisiónen una causa por lesiones graves y está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Foto: Fiscales.gob.ar

Sobre si Lotocki podría haber procedido a extirpar el material, indicaron que “no podían precisarlo” ya que eso depende de la especialidad del profesional correspondiente. No obstante, una vez que se detectaron lesiones en el organismo de la modelo, se debería haber llevado a cabo un “seguimiento precoz” para evitar que se llegue a formar una hipercalcemia, que fue lo que finalmente ocurrió.

De hecho, la autopsia que se hizo en el cuerpo de Silvina, tras su muerte, indicó que tenía lesiones en los glúteos, muslos y rodillas. También indicaron que ante la presencia de granulomas, el especialista debería haber ordenado “una intervención de toilette y desbridamiento del músculo glúteo”, según detalló Infobae.

Juicio a Aníbal Lotocki por la muerte de otro paciente

Mientras la Junta Médica analiza el procedimiento que Lotocki llevó a cabo a Silvina Luna, el médico se enfrenta a un juicio por la muerte de otro paciente llamado Christian Zárate, de 50 años al momento de su fallecimiento. El hecho ocurrió en la mañana del 16 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicada en el barrio porteño de Caballito. Lotocki lo había operado el día anterior.

El debate oral y público se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 y ya va por su cuarta audiencia judicial. El médico está imputado en el caso por el delito de “homicidio simple”.

Lotocki ahora se enfrenta a un juicio por la muerte de su otro paciente, Christian Zárate, ocurrida en 2021.

Cabe aclarar que Lotocki ya fue condenado en otra causa en 2022 por “lesiones graves” contra la propia Silvina, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. También le pesaron cargos por el delito de “estafa”.

En 2023, la Cámara de Casación Penal aumentó su pena a ocho años de prisión y una inhabilitación de 10 años para ejercer la medicina. Actualmente, el ex cirujano cumple su condena en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.