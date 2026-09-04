El pueblo más antiguo de Buenos Aires queda a menos de dos horas de CABA y tiene un inesperado vínculo con San Martín y el Che Guevara

Baradero está ubicado a una hora y media de CABA y sorprende por su tranquilidad. Foto: NA

Baradero es considerado el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Fundado el 25 de julio de 1615, conserva más de cuatro siglos de historia y un patrimonio único en el norte bonaerense. Ubicado a 142 kilómetros de CABA, se convirtió en una de las escapadas más elegidas para quienes buscan combinar cultura, naturaleza y gastronomía en un mismo viaje.

La ciudad nació como una reducción franciscana impulsada por el gobernador Hernandarias y administrada por religiosos que convivieron con los pueblos originarios que habitaban la región. Mucho antes de la llegada de los europeos, las costas del actual Baradero eran territorio de comunidades chanás y guaraníes, cuya presencia aún puede rastrearse a través de hallazgos arqueológicos.

El pueblo bonaerense que marcó varios hitos en la historia argentina

Pocas localidades pueden exhibir tantos récords históricos. En 1856, Baradero recibió a diez familias provenientes de Suiza que dieron origen a la primera colonia agrícola suiza del país, un acontecimiento que marcó para siempre la identidad local.

Pulpería El Torito, icónico restaurante de Baradero. Foto: Turismo Baradero

La ciudad también fue pionera en servicios: aquí funcionó la primera sucursal del Banco Provincia y la farmacia con matrícula número uno de Buenos Aires. Son detalles que ayudan a comprender la relevancia que tuvo la localidad durante el desarrollo de la provincia en los siglos XIX y XX.

Otro de sus atractivos es la cantidad de personajes históricos vinculados al lugar. José de San Martín pasó por la zona siguiendo el antiguo Camino Real rumbo a la campaña de San Lorenzo. Décadas más tarde, el actual Parque Sarmiento quedó asociado a la figura de Domingo Faustino Sarmiento y fue diseñado por el reconocido paisajista francés Carlos Thays, creador del Jardín Botánico porteño.

La historia también guarda un vínculo inesperado con Ernesto “Che” Guevara, quien pasó temporadas de su infancia en una estancia familiar ubicada en la localidad de Ireneo Portela. Hoy existe una placa que recuerda ese paso del revolucionario por tierras baraderenses.

Qué visitar en Baradero durante una escapada

El recorrido suele comenzar en la Plaza Mitre, el corazón histórico de la ciudad. Allí sobresale una réplica de la Pirámide de Mayo, inaugurada en 1911 y coronada por un cóndor de bronce orientado hacia la cordillera de los Andes.

Baradero es la ciudad más antigua de Buenos Aires.

Frente a la plaza se levanta la Parroquia Santiago Apóstol, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Su estilo neogótico, las torres puntiagudas y los vitrales la convierten en una de las construcciones religiosas más llamativas del norte bonaerense.

A pocas cuadras funciona el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, instalado en una casona de 1870. Allí se exhiben objetos coloniales, piezas arqueológicas recuperadas en la ribera del río y una importante colección vinculada a la inmigración europea que transformó la región.

Río, reservas naturales y actividades al aire libre

El río Baradero, conectado al sistema del Delta del Paraná, es uno de los grandes protagonistas. Allí se pueden realizar actividades náuticas, pesca deportiva, paseos en kayak y caminatas junto al agua.

La renovada costanera concentra buena parte del movimiento turístico gracias a sus espacios verdes, zonas gastronómicas y vistas panorámicas. Al atardecer, se transforma en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad.

Para quienes buscan contacto con la naturaleza, la Reserva Natural Urbana Parque del Este protege 36 hectáreas de ambientes ribereños y pastizales. Es ideal para senderismo, observación de aves y actividades educativas.

Cómo llegar en tren a Baradero. Foto: Wikimedia Commons

Otro clásico es el Balneario Municipal, un amplio predio recreativo con parque, lago artificial, sectores de pesca y espacios preparados para pasar el día junto al río.

El fenómeno que sorprende cuando baja el agua

Uno de los datos menos conocidos de Baradero ocurre cada vez que el nivel del río desciende significativamente. En distintos sectores de la costa suelen aparecer fragmentos de cerámicas y objetos pertenecientes a los antiguos habitantes de la región.

Muchas de esas piezas fueron recuperadas y hoy forman parte de las colecciones arqueológicas que ayudan a reconstruir la vida de las comunidades originarias que ocuparon estas tierras siglos antes de la fundación del pueblo.

Gastronomía, festivales y una agenda cultural que atrae visitantes todo el año

La propuesta gastronómica combina bodegones históricos, casas de té, restaurantes familiares y almacenes rurales. Entre los lugares más elegidos aparecen Sportman, famoso por sus platos poco convencionales; el tradicional Bar de los Angelitos, que mantiene una historia de más de un siglo; y diversos espacios gastronómicos frente al río.

La agenda cultural es otro de los grandes atractivos. El Festival Nacional de Música Popular de Baradero, que se realiza desde 1965, reúne cada verano a miles de personas en el anfiteatro municipal. A ese evento se suman el Baradero Rock, la Fiesta Provincial del Mate y numerosas celebraciones gastronómicas que mantienen viva la tradición local.

La ciudad linda con el río Baradero. Foto: C5N

Con una ubicación estratégica entre Buenos Aires y Rosario, un patrimonio histórico único y escenarios naturales vinculados al Paraná, Baradero ofrece una combinación difícil de encontrar en otros destinos de cercanía: más de cuatro siglos de historia, actividades al aire libre y una identidad que sigue vigente generación tras generación.

Baradero en un vistazo