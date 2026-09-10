Una encuesta midió a Milei y dejó un resultado inesperado: el dato que ilusiona al Gobierno y el que vuelve a encender las alarmas

El presidente Javier Milei encabezó esta tarde un a caravana en el centro de la ciudad de Córdoba a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del domingo. Foto: (Presidencia)/NA

Una nueva encuesta nacional dejó un resultado con gusto a poco para Javier Milei: la aprobación de su gestión mostró una leve recuperación, pero su imagen personal volvió a caer y la mayoría de los argentinos mantiene una mirada negativa sobre la situación económica y laboral. El relevamiento, realizado por Atlas Intel junto con Bloomberg, también expuso un escenario de expectativas desfavorables para los próximos seis meses.

El estudio de Atlas Intel y Bloomberg relevó 2.193 casos entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, con un margen de error de +/- 2 puntos porcentuales, según informó la propia consultora. El resultado muestra un escenario mixto para el Gobierno, con algunos indicadores que mejoraron respecto de la medición anterior y otros que marcaron un retroceso.

En cuanto al desempeño de Milei, el 38,1% de los encuestados aprobó su gestión, frente al 37% registrado en el relevamiento previo. Al mismo tiempo, la desaprobación pasó del 62% al 58%, por lo que el presidente consiguió una recuperación moderada en este indicador.

Una tendencia similar apareció al evaluar al Gobierno en términos generales. El 31,5% de los consultados calificó la administración como “excelente” o “buena”, por encima del 30% anterior. En paralelo, las opiniones “malas” o “muy malas” descendieron del 55% al 52,7%, mientras que el 15,8% definió la gestión como “regular”.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: REUTERS

Sin embargo, la foto cambió cuando la pregunta apunta directamente a la imagen de Milei. La valoración positiva del mandatario cayó del 39% al 35%, mientras que la negativa subió del 59% al 62%. Otro 3% respondió que no sabía.

Más allá de la evaluación política, uno de los datos más fuertes del relevamiento apareció cuando los encuestados deben describir su situación cotidiana: el 63% calificó como “mala” la situación económica actual, mientras que el 24% la consideró “buena” y el 14% respondió que es “normal”.

El panorama resultó todavía más complicado cuando se consultó por el mercado laboral: el 70% lo evaluó de manera negativa, contra un 14% que lo consideró “bueno” y un 17% que respondió “normal”.

La situación familiar también quedó mayoritariamente en terreno negativo, aunque con una diferencia menor respecto de los otros indicadores. El 49% sostuvo que es “mala”, el 31% la definió como “normal” y el 20% como “buena”.

Qué esperan los argentinos para los próximos seis meses, según las encuestas

Las perspectivas tampoco aparecen como un dato alentador para el Gobierno, especialmente de cara al escenario político que comenzará a tomar forma rumbo a las elecciones de 2027. Ante la consulta sobre la situación económica dentro de seis meses, el 49% anticipó que empeorará, mientras que el 37% espera una mejora y el 15% cree que permanecerá igual.

Las expectativas sobre el mercado laboral son incluso algo más negativas: el 50% considera que la situación empeorará, frente a un 34% que espera una mejora y un 16% que no prevé cambios.

En cuanto a la situación familiar, el 41% cree que empeorará durante los próximos seis meses. Otro 32% espera una mejora y el 27% considera que seguirá igual.

De esta manera, la encuesta dejó una fotografía con varios matices para Milei: la aprobación de su gestión consiguió recuperar algunos puntos, pero la imagen personal del Presidente retrocedió y la percepción sobre la economía, el trabajo y las perspectivas a futuro continúa siendo mayoritariamente negativa.

Elecciones Legislativas 2025 Foto: REUTERS

Qué es Atlas Intel, la consultora que realizó la encuesta sobre Milei y el Gobierno

Atlas Intel es una consultora de origen brasileño que realiza mediciones periódicas en distintos países de América Latina y que obtuvo resultados destacados en sus pronósticos electorales durante anteriores comicios en Argentina.