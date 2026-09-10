Video: así fue el ataque que Ucrania lanzó contra una planta de gas en el Ártico ruso

Nuevos ataques con drones en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Captura de video.

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a romper un récord de distancia. Un dron ucraniano alcanzó una planta de gas en Novi Urengói, en el Ártico ruso, a unos 2.800-3.300 kilómetros de la frontera. El ataque provocó un incendio y expuso hasta qué punto Kiev logró extender sus operaciones sobre la infraestructura estratégica rusa.

Un ataque sin precedentes en el Ártico ruso

El ataque ocurrió este miércoles en una instalación ubicada en Novi Urengói, ciudad industrial de unos 100.000 habitantes situada al sur del Círculo Polar Ártico. La planta afectada tiene capacidad para procesar cerca de 19,5 millones de toneladas de gas condensado por año.

Nuevos ataques en la guerra entre Rusia y Ucrania. Video: X/@ZelenskyyUa

El gobernador de Yamalo-Nenets, Dmitri Artiujov, confirmó el episodio y aseguró que el ataque fue repelido. Sin embargo, reconoció que la caída de restos del dron provocó un incendio. No se registraron víctimas y el personal de la instalación fue evacuado.

Artiom Zhoga, representante del Kremlin en el distrito federal de los Urales, señaló que se trató del primer ataque contra la zona ártica de ese distrito desde el comienzo de la invasión rusa.

La importancia del lugar es estratégica. Yamalo-Nenets concentra cerca del 80% de la producción de gas natural de Rusia, según estimaciones del medio de investigación ruso Agentstvo. Además, la región es el punto de origen previsto para el gasoducto Fuerza de Siberia 2, un proyecto destinado a transportar hasta 50.000 millones de metros cúbicos anuales hacia China.

Ucrania amplía el alcance de sus drones

El ataque contra Novi Urengói superó el récord establecido apenas dos meses antes, cuando drones ucranianos alcanzaron la refinería de Omsk, ubicada a unos 2.500 kilómetros de la frontera. La ofensiva contra instalaciones energéticas rusas se intensificó durante los últimos meses. Kiev sostiene que sus drones lograron alcanzar buena parte de las principales refinerías del país, mientras distintos análisis internacionales registraron un impacto creciente sobre la capacidad de procesamiento de petróleo.

Reuters estimó en abril que la capacidad de refinación rusa había disminuido un 17%, equivalente a unos 1,1 millones de barriles diarios. El objetivo ucraniano es golpear una infraestructura fundamental para financiar el esfuerzo bélico ruso y dificultar el abastecimiento de sus Fuerzas Armadas.

La transformación de los drones en armas estratégicas

Cuando comenzó la invasión en febrero de 2022, Ucrania enfrentaba una importante desventaja en artillería y armamento pesado. La respuesta inicial fue adaptar drones comerciales para atacar posiciones rusas. Con el tiempo, esa improvisación se convirtió en una industria militar propia. El programa Ejército de Drones impulsó la fabricación nacional de aparatos FPV y permitió multiplicar su producción.

Nuevos ataques en la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: EFE.

Empresas como Fire Point llevaron esa evolución hacia sistemas de mayor alcance. Su dron FP-1, presentado a fines de 2024, puede recorrer más de 1.600 kilómetros y transportar una ojiva de hasta 120 kilos.

Rusia desarrolló en paralelo su propia producción masiva. Desde 2022 incorporó el Shahed-136 iraní, rebautizado Geran-2, y estableció líneas de fabricación en Tatarstán.

Así, la guerra dejó de librarse exclusivamente en el frente de unos 1.000 kilómetros. La nueva batalla también se desarrolla a miles de kilómetros de las trincheras, en una carrera tecnológica e industrial por fabricar drones más baratos, numerosos y capaces de alcanzar objetivos cada vez más alejados.

El ataque contra Novi Urengói representa, por ahora, el punto más extremo de esa transformación: la guerra llegó hasta la tundra del Ártico ruso.