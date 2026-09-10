Endeudamiento familiar: la estrategia de Milei para negociar con la oposición y evitar otra derrota política. Foto: NA

El endeudamiento familiar sigue siendo un tema central en la agenda gubernamental. En este sentido, Javier Milei reglamentó el bloqueo de una regulación sobre la morosidad para evitar que la oposición proponga una salida más dura. Por eso, evalúan una negociación de un dictamen consensuado, limitado y sin costo fiscal para recomponer a la vez una dinámica de mayor coordinación parlamentaria.

El Presidente se pronunció acerca del tema y pidió que no haya un avance en ninguna ley que regule fuertemente el endeudamiento. Milei mantiene su postura en referencia a los contratos laborales: son entre privados y no cederá en aquella discusión. Por otro lado, desde el Ejecutivo consideran que el problema ya se instaló en la sociedad y es necesario dar una respuesta.

El Presidente se pronunció acerca del tema y pidió que no haya un avance en ninguna ley que regule fuertemente el endeudamiento. Foto: Reuters (Angela Ponce)

Cómo sigue el debate por el endeudamiento

Nación considera que el objetivo es evitar otra derrota en el Congreso, para lo cual buscarán llegar a acuerdos previos sin romper los límites que fija el Gobierno.

De esta forma, la Rosada apunta a un esquema de cambios acotados, sin gasto fiscal y sin topes fuertes a las tasas de interés con modificaciones tales como la información sobre el costo total de los créditos y herramientas de educación financiera y transparencia.

“Algo vamos a hacer”, respondieron desde Nación cuando se les consulta sobre el debate que se aproxima. Respecto al tema, el primer límite lo marcaron en la Cámara de Diputados referido a que los proyectos sobre morosidad no pasarán por la Comisión de Presupuesto, reduciendo así el margen para iniciativas que impliquen nuevas erogaciones del Estado.

Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor llevarán a cabo reuniones el 15 y el 22 de septiembre en búsqueda de un dictamen el 29. Foto: REUTERS

Por su parte, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor llevarán a cabo reuniones el 15 y el 22 de septiembre en búsqueda de un dictamen el 29. Desde la Rosada buscan llegar a aquella instancia con una alternativa negociada con aliados.

¿Cuál es la situación actual de la emergencia en Discapacidad?

En materia de Discapacidad, Milei evitó dar una orden de bloqueo efectiva y propuso en cambio una alternativa a la propuesta oficial para evitar que avance sin cambios la prórroga de la emergencia y busca ofrecer un esquema para prestaciones y actualizaciones.

Desde Nación afirman que la emergencia vigente ya cumplió su objetivo y que las posibles actualizaciones para prestadores estarán contempladas en el Presupuesto 2027. Así que el tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad se prevé para el 16 de septiembre y su dictamen para el 23.

En Discapacidad, Milei evitó bloquear la prórroga de la emergencia y propuso una alternativa para garantizar prestaciones y actualizaciones. Foto: Foto generada con IA

¿En qué etapa de negociación se encuentra el paquete Malvinas?

El paquete por Malvinas es una de las oportunidades clave para reunir al oficialismo una vez más en una agenda común con los bloques dialoguistas, luego de varios meses de tensiones legislativas.

De hecho, se había conversado acerca de incluir el proyecto por Malvinas para la sesión de este miércoles para acelerar su tratamiento aunque fue descartada la idea para no sorprender ni incomodar a los aliados. Milei solicitó que aquella discusión sea de manera ordenada y que aquellos sectores cercanos al Gobierno sepan de antemano cuáles serán los movimientos legislativos.

La Casa Rosada busca así reducir las decisiones de último momento que generan ruido con los bloques provinciales y aliados y ordenar junto a ellos una hoja de ruta para las reformas pendientes.

La ventaja política que baraja el Ejecutivo respecto al proyecto por Malvinas es la capacidad de reunir apoyos hasta en la oposición más dura. Foto: pescare

La ventaja política que baraja el Ejecutivo respecto al proyecto por Malvinas es la capacidad de reunir apoyos hasta en la oposición más dura. Desde el Gobierno buscan así aprovechar aquel consenso para reconstruir canales de negociación que sean utilizables en futuras votaciones.

El oficialismo busca mantener un margen para negociar con la oposición para evitar choques innecesarios. En Balcarce 50 quieren así sostener un equilibro fiscal y disminuir el costo político de nuevas derrotas parlamentarias.

Entonces, la estrategia para las semanas siguientes es: