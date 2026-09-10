Tras la muerte de su primer hijo, una mujer de 54 años dio a luz a una nena con un embrión que había congelado hace 22 años

Christina Rapti-Tzelepi dio a luz una nena con un embrión que había congelado hace 22 años. Foto: X/@heraldodejuarez

La historia de Christina Rapti-Tzelepi conmovió a Grecia. A los 54 años, la mujer dio a luz a una nena mediante una transferencia embrionaria realizada con un embrión que había permanecido congelado durante más de 22 años. El nacimiento ocurrió después de que la familia atravesara la trágica muerte de su hijo, quien había nacido tras un tratamiento de fertilización asistida.

El proceso fue acompañado por el ginecólogo Konstantinos Pantos, quien relató detalles del caso en sus redes sociales. Según explicó, Rapti-Tzelepi había sido madre por primera vez en 2004, también después de una transferencia embrionaria exitosa.

Christina Rapti-Tzelepi dio a luz a los 54 años. Foto: Facebook//Dr.KonstantinosPantos

Sin embargo, en octubre de 2025, la familia sufrió un duro golpe: su hijo murió a los 21 años en un accidente de tránsito. Tras esa pérdida, sus padres decidieron intentar nuevamente ser padres.

Un nacimiento que llegó al límite de la ley en Grecia

La legislación griega establece los 54 años como edad máxima para acceder a tratamientos de fecundación in vitro. Rapti-Tzelepi llegó exactamente al límite establecido por la normativa: la transferencia del embrión se realizó en diciembre y el embarazo avanzó hasta el nacimiento de la niña. “Hubo duelo y alegría, pero todo desapareció esta mañana cuando tuvimos a nuestra pequeña en brazos”, expresó la mujer a la televisión pública ERT.

Su esposo, Konstantinos Raptis, describió el proceso como una verdadera “carrera contrarreloj”, debido a la necesidad de completar el tratamiento dentro del marco legal vigente. “Mi mujer llegó, literalmente, al límite de edad establecido por la legislación vigente”, señaló en un comunicado.

La bebé nació sana este miércoles, con un peso de 3,490 kilos, luego de 39,2 semanas de gestación. El nacimiento representó para la familia una mezcla de emociones, marcada por el dolor de la pérdida de su hijo y la llegada de una nueva integrante.

El embrión permaneció congelado durante más de 22 años

Uno de los aspectos que convirtió al caso en un acontecimiento excepcional fue el tiempo que permaneció criopreservado el material embrionario.

De acuerdo con Pantos, secretario general de la Sociedad Helénica de Medicina Reproductiva, transcurrieron 22 años, 5 meses y 23 días entre la congelación y el nacimiento de la bebé.

Según el especialista, ese período podría constituir un récord de criopreservación de óvulos. El antecedente internacional más prolongado registrado hasta ahora correspondía a Japón, con 18 años y 3 meses. Antes de ese caso, el período más extenso conocido era de 17 años en Israel.

El pedido para eliminar el límite de edad

Después del nacimiento, Raptis planteó públicamente la necesidad de revisar la normativa griega que establece un límite de edad para acceder a tratamientos de reproducción asistida.

“Las mujeres de más edad tienen una capacidad inconmensurable para ofrecer un amor maduro, consciente e incondicional”, sostuvo, al defender la posibilidad de que otras mujeres puedan acceder a estos procedimientos más allá de los 54 años.

Buscan revisar el límite de edad para acceder a tratamientos de reproducción asistida. Foto: Unsplash.

El caso de Rapti-Tzelepi volvió a instalar en Grecia el debate sobre los límites legales y éticos de la fertilización asistida, especialmente frente al avance de las técnicas de reproducción y los cambios en las estructuras familiares.

La historia también expuso el impacto que pueden tener estos tratamientos décadas después de la congelación de un embrión y abrió nuevos interrogantes sobre hasta dónde deberían llegar las restricciones de edad en la medicina reproductiva.