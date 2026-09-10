Por qué La Libertad Avanza acompañó los proyectos de Morosidad y Discapacidad: los dos temas que acercaron posiciones

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

La Cámara de Diputados avanzó con un respaldo casi unánime en el tratamiento de los proyectos vinculados con la morosidad y la discapacidad en una votación que mostró una coincidencia poco habitual entre los distintos bloques. El paso dado en el recinto abrió una nueva etapa de discusión en las comisiones, donde se deberán analizar las distintas iniciativas y sus alcances.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Petrovic, defendió el acompañamiento del oficialismo y sostuvo que el avance no respondió a un cálculo electoral, sino al trabajo que las comisiones ya venían realizando sobre ambos temas.

En diálogo con Infobae Al Amanecer, Petrovic explicó que esos espacios legislativos ya tenían reuniones, fechas y asuntos definidos antes de la sesión. En ese sentido, afirmó que el presidente de la Cámara aplicó el reglamento y que las comisiones no necesitaban un emplazamiento para comenzar el análisis.

La legisladora habló sobre los proyectos de Morosidad y Emergencia en Discapacidad. Foto: Diario 5 Días

La legisladora también rechazó que La Libertad Avanza haya acompañado una iniciativa opositora ante la posibilidad de sufrir una derrota en el recinto. “No, de ninguna manera, todo lo contrario”, lanzó.

Para Petrovic, el debate central ocurre antes de que los proyectos lleguen al recinto, ya que los legisladores tienen allí el espacio para negociar posiciones y buscar acuerdos. “El verdadero trabajo está en las comisiones”, expuso.

Según la diputada, las sesiones permiten finalmente expresar los consensos que los distintos bloques alcanzaron durante ese recorrido, que también incluye las reuniones de labor parlamentaria.

El debate por la morosidad y el límite presupuestario

Petrovic destacó la actividad legislativa del Congreso y sostuvo que durante el año se aprobaron más de siete leyes en el marco de una agenda que vinculó con el rumbo reformista del Gobierno y el trabajo de las comisiones.

En cuanto a la problemática de la morosidad, la diputada planteó que el Congreso debe dar respuesta a las personas que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones, aunque remarcó que cualquier medida deberá contemplar la situación de las cuentas públicas. “El beneficio tiene que llegar para la gente”, señaló.

La legisladora incluyó dentro de ese planteo tanto a quienes enfrentan deudas como a las personas que necesitan respuestas del Estado en materia de discapacidad. A su vez, sostuvo que una eventual solución para la morosidad no debería generar un impacto que el presupuesto no pueda afrontar.

En esa línea, Petrovic puso el foco en el esfuerzo de quienes trabajan, realizan aportes y buscan cumplir con sus obligaciones. “Cada argentino está haciendo demasiado esfuerzo”, sostuvo.

Según explicó, los debates vinculados con las finanzas públicas deben partir de datos concretos, incluso cuando existan diferencias entre los bloques. Para la diputada, esas diferencias no deberían impedir la búsqueda de alternativas frente a los problemas planteados: “Nadie niega nada, siempre se dice la verdad”.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Discapacidad: el reclamo por los trámites pendientes

El otro eje del debate está puesto en la situación de las personas con discapacidad y en el funcionamiento administrativo de los trámites vinculados con su cobertura. Petrovic sostuvo que la problemática requiere respuestas frente a cada situación particular y planteó como objetivo garantizar la cobertura para quienes cumplan con los requisitos, además de ordenar los expedientes que permanecen pendientes.

En ese marco, atribuyó a una nueva secretaría un proceso de reorganización de las políticas del área. Según su explicación, el organismo comenzó a revisar expedientes y a aportar información sobre casos que no habían tenido tratamiento.

La diputada aseguró que existían más de 300 mil proyectos o carpetas sin avance administrativo, aunque aclaró que se trataría de expedientes que solamente tenían una apertura inicial y no habían registrado posteriormente un tratamiento: “Sus carpetas estaban vacías”.

Petrovic sostuvo además que algunas personas recibían indicaciones para esperar plazos que, según su explicación, nunca llegarían a comenzar. A esa situación sumó la existencia de más de 20 mil trámites superpuestos que podrían quedar frenados por las demoras producidas en alguna de las distintas instancias administrativas.

Sumado a eso, dijo que las comisiones recibieron al secretario vinculado con el área de Discapacidad, quien respondió preguntas de los diputados y asumió el compromiso de aportar información que requería mayor precisión.

El objetivo planteado por Petrovic es que el reordenamiento permita establecer nuevas fechas y garantizar la cobertura correspondiente, con el foco puesto en que los recursos lleguen a quienes efectivamente los necesitan. “La cobertura llegue a quien tiene que llegar”, cerró.