Ina Garten, chef de 78 años, sobre el ajo granulado o en polvo: “¿Por qué no usar simplemente ajo común?”

Ina Garten, chef de 78 años, sobre el ajo granulado. Foto: Gemini

Ina Garten, una de las chefs más influyentes de Estados Unidos, dejó en claro su postura sobre un ingrediente habitual en muchas cocinas: el ajo granulado, o en polvo. Durante una entrevista en el podcast The Interview de The New York Times, la cocinera fue consultada sobre los productos que considera imprescindibles y también sobre aquel que, para ella, está sobrevalorado.

Garten no dudó en destacar sus tres básicos de siempre: buen aceite de oliva, manteca francesa con sal marina en escamas y limones. Sobre este último, explicó que le resulta especialmente útil porque permite aprovechar tanto la ralladura como el jugo, y porque potencia el sabor de cualquier plato. “Me encanta el limón”, remarcó.

Por qué Ina Garten prefiere el ajo fresco

Al momento de elegir el ingrediente más sobrevalorado, Garten fue tajante: “Podría decir el ajo granulado en un frasco de especias”. De inmediato, propuso una alternativa simple: “¿Por qué no usar simplemente ajo común?”. Así, dejó clara su preferencia por el ajo fresco frente a la versión seca y granulada que suele usarse como condimento.

Ajo. Foto: Unsplash.

La chef defendió la idea de cocinar con productos frescos y de calidad, una premisa que atraviesa toda su carrera. Para Garten, el ajo fresco aporta un sabor y una textura que el granulado no puede igualar.

La chef también habló sobre su pasión por la cocina y su futuro profesional. Cuando le preguntaron si alguna vez pensó en retirarse, respondió con un rotundo “Nunca”. Y ante la repregunta, reafirmó: “Nunca”. Garten, que tiene 78 años, aseguró que disfruta de cada nuevo desafío y que no se imagina dejando de trabajar.

Actualmente, está preparando el lanzamiento de su nuevo libro, Simply Ina, y continúa sumando proyectos. Su mensaje sobre el ajo sintetiza su filosofía: elegir buenos ingredientes, simplificar las recetas y evitar complicaciones innecesarias.