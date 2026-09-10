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Milei viajará a Londres en octubre: la particular agenda del presidente en plena tensión por Malvinas

Se confirmó que el presidente viajará el próximo 21 de octubre al Reino Unido, donde tiene previstas una disertación en Oxford y una reunión con empresarios. La visita se dará después de que el Gobierno llevara el reclamo por la soberanía de Malvinas ante la ONU y en un momento de tensión con Londres.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente desembarcará en Londres en plena tensión por Malvinas.|
El presidente desembarcará en Londres en plena tensión por Malvinas.| Foto: Noticias Argentinas
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Javier Milei viajará a Londres el próximo 21 de octubre en medio de una renovada tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas, aunque por ahora no tiene previsto un encuentro con el primer ministro británico Andy Burnham. La agenda del presidente contempla una disertación en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios dentro de una gira internacional que tendrá a la disputa por las Islas como uno de sus ejes políticos.

La propia Presidencia de la Nación confirmó que el viaje de Milei a Londres se mantiene en pie. “Va a ir y lo tiene en agenda”, señalaron fuentes de la Casa Rosada. Ambos compromisos formaban parte del itinerario presidencial desde hace tiempo, aunque en las últimas semanas había aumentado el hermetismo oficial respecto de la visita.

Antes de llegar a Londres, el Gobierno buscará instalar el reclamo argentino en el escenario internacional: Milei viajará a Nueva York para participar de las actividades de las Naciones Unidas, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También integrarán la comitiva el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante permanente de la Argentina ante la ONU en Nueva York, Francisco Tropepi.

Javier Milei.
Javier Milei. Foto: REUTERS

Sumado a eso, la gira internacional del presidente tendrá otras escalas, dado que tiene previsto viajar a Washington el 14 de octubre para participar como invitado de honor de la Gala Oficial del Hispanic Heritage y luego podría pasar por París, donde participaría de la Argentina Week.

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De esta manera, Londres quedará inserto en una agenda internacional que el Gobierno organizó en un momento de renovada actividad diplomática alrededor de la causa Malvinas.

El viaje de Milei y un dato clave sobre Londres

La fecha elegida para la visita también tiene una particularidad. El viaje no coincidirá con la London Metal Exchange (LME) Week, uno de los principales encuentros internacionales para la industria de metales y minerales críticos, que está previsto para el 19 y el 20 de octubre. De hecho, el secretario de Minería, Luis Lucero, ya confirmó que participará de ese evento, aunque no contará con la presencia de las principales autoridades de la Casa Rosada.

La participación argentina en ese sector resulta especialmente relevante para el Reino Unido. Según su Estrategia Nacional de Minerales Críticos, la demanda británica de litio podría crecer un 1.100% antes de 2035, mientras que la de cobre prácticamente se duplicaría.

En ese contexto, el Servicio Geológico Británico (BGS) ubicó a la Argentina entre los tres destinos prioritarios para la cooperación en minerales críticos, junto con Filipinas y Zambia. Las oportunidades identificadas abarcan especialmente el litio, el cobre y la exploración geológica en Jujuy, Salta y Catamarca.

Javier MIlei en la "Argentina Week" en EEUU
El presidente disertó en la inauguración del evento en Nueva York. Foto: Prensa Gobierno

Además, el renovado protagonismo de la cuestión Malvinas ocurre en paralelo con una fuerte disputa alrededor de la explotación de recursos naturales en el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas.

La primera fase del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios, con primer petróleo previsto para 2028. La Cancillería argentina cuestionó la iniciativa y calificó la explotación como “unilateral”.

Además, sostuvo que resulta “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, que establece que las partes deben abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras permanezcan sujetas al proceso de negociación.

¿Milei se reunirá con el primer ministro británico?

Si finalmente se concreta el viaje, será la primera visita bilateral de un jefe de Estado argentino al Reino Unido desde la realizada por Carlos Menem en octubre de 1998. En aquella oportunidad, el entonces presidente mantuvo encuentros con el primer ministro Tony Blair y con la reina Isabel II.

Antes de la guerra de 1982, el último mandatario argentino que había viajado al Reino Unido había sido Arturo Frondizi, en 1960. Néstor Kirchner visitó Londres en julio de 2003, aunque lo hizo en el marco de una cumbre multilateral y sin actividades bilaterales oficiales.

Por las características de la agenda conocida hasta ahora, el viaje de Milei se parecería más al de Kirchner que al de Menem. Desde Casa Rosada no informaron planes para un encuentro entre el presidente argentino y el jefe del Gobierno británico.

El trasfondo del viaje de Milei a Reino Unido

El vínculo bilateral atraviesa un momento particularmente delicado. Milei tampoco mantuvo hasta ahora intercambios con Andy Burnham, actual primer ministro del Reino Unido y líder del Partido Laborista. Buena parte de las conversaciones diplomáticas que había impulsado la Cancillería argentina se desarrollaron durante la gestión de Keir Starmer, quien dejó el cargo dos meses atrás.

Algo similar ocurrió con las áreas del Ministerio de Defensa que mantenían contactos con aquella administración. Uno de los principales objetivos de esos diálogos era avanzar en la flexibilización del embargo británico de armas contra la Argentina, vigente desde 1982. Consultado por The Economist sobre si esas conversaciones con Londres ya habían comenzado, Milei respondió: “Absolutamente”.

El presidente habló de la causa Malvinas.
Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

El embargo impide la venta a la Argentina de armas y equipamiento militar que contengan componentes británicos, una restricción que limita en la práctica el acceso a una parte importante del mercado occidental de defensa. Las negociaciones para levantarlo se gestan desde febrero de 2024, cuando el Ministerio de Defensa argentino consideró prioritario recuperar capacidades militares. El último levantamiento parcial de las restricciones se produjo en 2018.

De esta manera, el viaje de Milei a Londres tendrá una particularidad: el Presidente llegará al Reino Unido mientras su Gobierno profundiza el reclamo por Malvinas, pero con una agenda que, al menos por ahora, no contempla una reunión con las máximas autoridades políticas británicas.

Javier MileiGobiernoReino Unido
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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