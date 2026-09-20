Los veterinarios coinciden: “Los gatos pueden mostrar descontento y celos cuando ingresa un nuevo animal”. Foto: Foto: Gemini

La incorporación de un nuevo gato en la casa suele alterar la rutina y el ánimo de los felinos que ya viven allí. Aunque muchas veces se tiende a interpretar sus actitudes como si fueran humanas, los veterinarios remarcaron que la territorialidad es una característica central de la especie y cualquier modificación en la estructura familiar puede ser vista como una amenaza.

Según los especialistas, el primer indicio de malestar suele ser un cambio drástico en el carácter: un gato cariñoso y juguetón puede volverse arisco, gruñón o incluso dejar de comer de un día para otro tras la llegada de un nuevo integrante. “Es natural preocuparse cuando aparecen estas señales, pero entenderlas es el primer paso para lograr una convivencia armoniosa”, explicaron.

Cómo se manifiestan los celos y el descontento en los gatos

El descontento de los gatos frente a un nuevo animal puede verse en un alejamiento progresivo o, por el contrario, en un aumento repentino de las demandas de atención.

Los gatos suelen ser territoriales. Foto: Canal26.com

“Si notás que tu gato apenas prueba su comida, puede estar manifestando ansiedad o estrés por la presencia del recién llegado”, advirtieron los especialistas. Además, el lenguaje corporal y las marcas químicas —como el frotado de mejillas en muebles o el rociado de orina en las esquinas— son formas de reafirmar su territorio.

Conductas para recuperar protagonismo y señales de alerta

Cuando el gato siente que perdió protagonismo, puede buscar la atención de manera insistente: saltar al regazo, exigir caricias o incluso dejar marcas de uñas en los muebles. “Estas conductas son su forma de expresar descontento al notar que ya no tiene toda la atención”, explicaron los etólogos.

En algunos casos, el animal recurre a la interacción forzada o a comportamientos destructivos para recuperar su espacio y seguridad. Los especialistas recomendaron prestar atención a estos cambios para evitar que el conflicto escale.

Consejos para una convivencia armoniosa entre gatos

Para facilitar la adaptación, los profesionales aconsejaron no forzar el contacto entre los animales y permitir que la interacción se dé de manera gradual y supervisada. “La clave es respetar los tiempos de cada uno y garantizar que ambos tengan acceso a recursos y espacios propios”, remarcaron.

Multiplicar los elementos de enriquecimiento ambiental y mantener una rutina estable —con horarios fijos para la alimentación, el juego y las caricias— ayuda a reducir la ansiedad y a devolver la calma al hogar. “Dedicar tiempo de calidad a cada gato por igual es fundamental para que ambos se sientan seguros”, concluyeron los especialistas.