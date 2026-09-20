Día del Estudiante: por qué se celebra el 21 de septiembre, qué ocurrió con Sarmiento y cómo nació la tradición

Sarmiento Foto: Turismo Tigre

Picnics, música, encuentros entre amigos y actividades al aire libre forman parte de una de las celebraciones juveniles más populares de la Argentina. Sin embargo, detrás del Día del Estudiante existe una historia que comenzó muy lejos de los festejos actuales.

La elección del 21 de septiembre no estuvo relacionada originalmente con el cambio de estación. La fecha recuerda la llegada a Buenos Aires de los restos de Sarmiento, expresidente y uno de los principales impulsores de la educación pública argentina.

Por qué el Día del Estudiante se celebra el 21 de septiembre

Domingo Faustino Sarmiento murió el 11 de septiembre de 1888, a los 77 años, en Asunción, Paraguay. Sus restos emprendieron posteriormente un extenso recorrido de regreso a la Argentina.

El traslado se realizó parcialmente a bordo del buque San Martín, perteneciente a la Armada Argentina. Durante el viaje se organizaron ceremonias en diferentes ciudades, entre ellas Corrientes, Rosario y San Nicolás.

Imágenes de Sarmiento muerto en Paraguay

Finalmente, el 21 de septiembre de 1888, la embarcación llegó al puerto de Buenos Aires. Miles de personas se acercaron para despedir al exmandatario. Su féretro, cubierto con las banderas de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, fue trasladado hasta el Cementerio de la Recoleta bajo una intensa lluvia.

Aquel acontecimiento sería recuperado años más tarde para establecer una fecha destinada a reconocer a los estudiantes.

El joven de 18 años que creó la celebración

La iniciativa surgió en 1902, catorce años después de la muerte de Sarmiento. Su impulsor fue Salvador Lorenzo Debenedetti, un estudiante de solamente 18 años que presidía el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Debenedetti propuso dedicar el 21 de septiembre a los alumnos como una forma de homenajear el legado educativo de Sarmiento. De esta manera, una fecha vinculada con la repatriación de sus restos comenzó a transformarse en una celebración universitaria.

Llegada de los restos de Sarmiento a Buenos Aires

Los primeros festejos eran muy diferentes de los actuales. En las facultades se realizaban actos académicos, discursos y lecturas sobre la obra del sanjuanino. También se colocaban flores en sus monumentos y se reflexionaba acerca de las responsabilidades de los alumnos.

La propuesta se extendió a otras facultades y luego atravesó las fronteras argentinas. En 1908, durante el Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos realizado en Montevideo, otros países adoptaron la fecha. Hacia 1910, el festejo ya había alcanzado una dimensión masiva en América del Sur.

Qué relación tenía Sarmiento con la educación

La elección de Domingo Faustino Sarmiento no fue casual. El político sanjuanino fue maestro, periodista, escritor, gobernador y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su gestión se promovió la construcción de escuelas, la capacitación de docentes y la ampliación del acceso a la enseñanza. Se le atribuye la creación de más de 800 establecimientos educativos, mientras que la matrícula escolar habría pasado de aproximadamente 30.000 a 110.000 alumnos.

También impulsó instituciones vinculadas con la formación y la difusión del conocimiento, como la Biblioteca Nacional de Maestros. Su proyecto consideraba que la educación debía ser pública, gratuita y común, como herramienta para transformar la sociedad.

Por ese motivo, septiembre contiene dos efemérides relacionadas con su figura. El 11 de septiembre, aniversario de su muerte, se conmemora el Día del Maestro. Diez días después, el 21 de septiembre, se celebra el Día del Estudiante por la llegada de sus restos a Buenos Aires.

Cómo se unieron el Día del Estudiante y la primavera

El Día del Estudiante y la llegada de la primavera tienen orígenes diferentes. La coincidencia en el calendario favoreció que, con el paso de los años, los actos académicos fueran reemplazados por reuniones al aire libre.

En La Plata comenzó a instalarse la costumbre de organizar picnics en el bosque. Durante las décadas de 1950 y 1960, la celebración de la primavera adquirió mayor popularidad y terminó fusionándose culturalmente con la jornada estudiantil.

Día del Estudiante, primavera. Foto: NA

Desde entonces, plazas, parques y espacios públicos se convirtieron en los escenarios tradicionales de los festejos. Además, la celebración dejó de estar limitada al ámbito universitario y comenzó a incluir a estudiantes secundarios y de otros niveles.

¿El Día del Estudiante es feriado?

El 21 de septiembre no es feriado nacional, por lo que la actividad laboral funciona con normalidad. En el ámbito educativo, la suspensión de clases depende de cada provincia, nivel e institución.

Las universidades también cuentan con sus propios calendarios. Algunas suspenden las actividades académicas, mientras que otras mantienen las clases o solamente las tareas administrativas.

Más de un siglo después de la propuesta de Debenedetti, la fecha conserva una doble identidad. Es un día de encuentro y celebración, pero también el recuerdo de una historia vinculada con la educación argentina. Detrás de cada picnic y cada reunión entre amigos permanece la iniciativa de un estudiante de 18 años y el legado educativo de Sarmiento.