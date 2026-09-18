La Justicia ordenó al Gobierno certificar las autoridades electas de UTHGRA encabezadas por Luis Barrionuevo

Luis Barrionuevo

La Justicia ordenó al Gobierno certificar las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) que fueron electas en los comicios del 29 de diciembre de 2025, en los que la Lista Celeste “17 de Octubre”, encabezada por Luis Barrionuevo, obtuvo 121.334 votos positivos.

La decisión fue adoptada por la Sala VI, que hizo lugar al pedido presentado por Barrionuevo y dispuso que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, avance con la certificación de las autoridades elegidas.

Qué resolvió la Justicia sobre las elecciones de UTHGRA

De acuerdo con la información difundida por el sindicato, el trámite para certificar a las autoridades electas había comenzado el 30 de diciembre de 2025, un día después de los comicios.

En aquella elección, la Lista Celeste “17 de Octubre” obtuvo 121.334 votos positivos y fue proclamada por la Junta Electoral Central.

Según UTHGRA, el Ministerio de Capital Humano no emitió una respuesta durante los meses posteriores al inicio del trámite.

En su resolución, el tribunal señaló que “no se observan decisiones que afecten la regularidad de los comicios del 29/12/2025”.

La Sala VI también consideró que el perjuicio generado por el Estado Nacional se proyectaba sobre el sindicato, su funcionamiento institucional y el salario de los trabajadores comprendidos en los acuerdos paritarios.

El reclamo de Barrionuevo y la certificación de autoridades

El planteo judicial presentado por Barrionuevo buscaba que se resolviera la situación administrativa de las autoridades surgidas de las elecciones de diciembre. Con la decisión de la Sala VI, el Ministerio de Capital Humano deberá certificar a las autoridades electas en aquellos comicios, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal.

La resolución se dio a conocer después de más de ocho meses desde el inicio del trámite administrativo señalado por UTHGRA. El sindicato había reclamado que se reconociera formalmente el resultado de las elecciones y la proclamación realizada por su Junta Electoral Central.

Qué dijo UTHGRA tras el fallo

Desde UTHGRA calificaron la resolución judicial como una reivindicación de la voluntad expresada por los afiliados que participaron de las elecciones. En ese sentido, el gremio sostuvo que la decisión representa un límite a lo que definió como “intentos de prolongar una intervención de hecho sobre la vida institucional del sindicato”.

La organización sindical también vinculó la resolución con el funcionamiento institucional de UTHGRA y con la situación de los trabajadores alcanzados por los acuerdos paritarios.

De esta manera, el fallo de la Sala VI ordenó avanzar con la certificación de las autoridades electas en los comicios del 29 de diciembre de 2025, cuyo resultado había sido proclamado por la Junta Electoral Central y permanecía pendiente de certificación administrativa.