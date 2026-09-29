comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Damián Betular, chef de 43 años: “Para que el puré de papas quede increíble, hay que agregarle una cucharadita de polvo de hornear”

El reconocido cocinero y jurado de Master Chef compartió el secreto familiar que utiliza para conseguir un puré de papa más liviano, cremoso y aireado. El ingrediente debe añadirse en un momento preciso para alcanzar el resultado esperado.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El tip de Damián Betular para el puré de papas.
El tip de Damián Betular para el puré de papas. Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El puré de papas es una de las guarniciones más populares de la cocina argentina. Aunque su preparación parece sencilla, conseguir una textura suave, sin grumos y suficientemente cremosa puede convertirse en un desafío. Frente a este problema, Damián Betular reveló el particular consejo que aprendió de su madre.

El chef argentino explicó que el secreto consiste en incorporar una cucharadita de polvo de hornear cuando la preparación todavía se encuentra caliente. Este pequeño cambio permite obtener un puré más liviano y aireado, con una consistencia que el propio cocinero definió como una “nube de papa”.

El truco de Damián Betular para que el puré de papas quede como una nube

Según explicó el jurado de Master Chef, el polvo de hornear debe agregarse al final de la preparación y no durante la cocción de las papas. El calor resulta fundamental para activar el ingrediente y favorecer la formación de una textura más esponjosa.

“Es un secreto de mi mamá para que el puré quede increíble: una cucharadita de polvo de hornear”, contó Betular. Además, aclaró que debe incorporarse mientras el puré está caliente para que la preparación adquiera una consistencia liviana y aireada.

Contenido Recomendado

Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular en julio 2026

Cuánto sale desayunar o merendar en la pastelería de Damián Betular en julio 2026

Damián Betular, chef:“Con este truco de mi mamá, el puré de papa queda como una nube”

Damián Betular, chef: “Con este truco de mi mamá, el puré de papa queda como una nube”

La cantidad también es importante. Una cucharadita resulta suficiente para aproximadamente un kilo de papas. Agregar demasiado podría modificar el sabor, por lo que conviene respetar la proporción y mezclar suavemente justo antes de servir.

Bowl con puré de papas.
Puré de papas fresco y sabroso. Foto: Magnific

Qué ingredientes se necesitan para preparar el puré de papas

La receta propuesta utiliza productos económicos y fáciles de conseguir. Para preparar una porción abundante se necesitan:

  • 1 kilo de papas
  • Entre 50 y 60 gramos de manteca
  • Entre 150 y 200 mililitros de leche
  • Una cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta
  • Nuez moscada, a gusto
  • Ciboulette o verdeo picado, de manera opcional

La combinación de leche caliente y manteca ayuda a conseguir una preparación cremosa, mientras que el polvo de hornear aporta el efecto aireado. La nuez moscada y la pimienta, por su parte, permiten reforzar el sabor sin opacar el gusto de las papas.

Cómo hacer el puré de papa de Damián Betular, paso a paso

El primer paso consiste en pelar las papas, cortarlas en trozos similares y cocinarlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Damián Betular también señaló que, cuando necesita ahorrar tiempo, puede cocinarlas en el microondas hasta que queden suficientemente blandas para pisarlas.

Mientras se cocinan las papas, hay que calentar la leche junto con la manteca. No es necesario que la mezcla hierva: alcanza con que la manteca se derrita y el líquido permanezca tibio o caliente.

Una vez cocidas, las papas deben escurrirse y pisarse inmediatamente. Luego se incorpora la mezcla de leche y manteca de manera gradual, revolviendo con suavidad hasta obtener la consistencia deseada. Finalmente, se agregan la sal, la pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada.

Bowl con puré de papas.
Puré de papas fresco y sabroso. Foto: Magnific

Cuándo hay que agregar el polvo de hornear en el puré de papas

El paso decisivo llega al final. Cuando el puré ya está condimentado y todavía conserva una temperatura elevada, se incorpora una cucharadita de polvo de hornear y se mezcla suavemente hasta integrarla por completo.

El puré debe servirse inmediatamente para conservar su textura aireada. Tampoco conviene recalentarlo después de incorporar el polvo de hornear, debido a que podría perder parte del efecto esponjoso buscado.

Con este truco sencillo, una preparación tradicional puede adquirir una textura mucho más liviana sin necesidad de recurrir a ingredientes difíciles de encontrar. El consejo familiar de Damián Betular demuestra que una sola cucharadita, agregada en el momento correcto, puede transformar por completo el puré de papas.

Damián BetularReceta
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Dos chefs Michelin coinciden:“Para que el pollo asado quede mucho más jugoso, hay que cocinarlo antes en leche”

    Dos chefs Michelin coinciden: “Para que el pollo asado quede mucho más jugoso, hay que cocinarlo antes en leche”

  2. Cómo hacer mollejas a la parrilla:el truco de los asadores para que queden crocantes por fuera y cremosas por dentro

    Cómo hacer mollejas a la parrilla: el truco de los asadores para que queden crocantes por fuera y cremosas por dentro

  3. Karlos Arguiñano, chef de 78 años:“No me digas que después de 6 años en la universidad y dos máster, te compras una tortilla envuelta en plástico”

    Karlos Arguiñano, chef de 78 años: “No me digas que después de 6 años en la universidad y dos máster, te compras una tortilla envuelta en plástico”

  4. Los chefs concuerdan:“Las mejores albóndigas se hacen con 250 g de jamón en cubitos y 200 ml de caldo de carne o verduras”

    Los chefs concuerdan: “Las mejores albóndigas se hacen con 250 g de jamón en cubitos y 200 ml de caldo de carne o verduras”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París:la agenda completa, con el encuentro con Emmanuel Macron

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París: la agenda completa, con el encuentro con Emmanuel Macron

Mayra Mendoza cuestionó a la Corte por la Ley de Tierras

Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina:cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

Economía

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Internacionales

España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab:las multas llegan a 750 euros

España se suma a las restricciones de Europa y prohíbe el burka y el nicab: las multas llegan a 750 euros

NAZA:el documental sobre Israel y la matanza de civiles en Gaza

Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

La familia que busca fortalecer su poder:cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil