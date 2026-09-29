Damián Betular, chef de 43 años: “Para que el puré de papas quede increíble, hay que agregarle una cucharadita de polvo de hornear”

El tip de Damián Betular para el puré de papas. Foto: Magnific

El puré de papas es una de las guarniciones más populares de la cocina argentina. Aunque su preparación parece sencilla, conseguir una textura suave, sin grumos y suficientemente cremosa puede convertirse en un desafío. Frente a este problema, Damián Betular reveló el particular consejo que aprendió de su madre.

El chef argentino explicó que el secreto consiste en incorporar una cucharadita de polvo de hornear cuando la preparación todavía se encuentra caliente. Este pequeño cambio permite obtener un puré más liviano y aireado, con una consistencia que el propio cocinero definió como una “nube de papa”.

El truco de Damián Betular para que el puré de papas quede como una nube

Según explicó el jurado de Master Chef, el polvo de hornear debe agregarse al final de la preparación y no durante la cocción de las papas. El calor resulta fundamental para activar el ingrediente y favorecer la formación de una textura más esponjosa.

“Es un secreto de mi mamá para que el puré quede increíble: una cucharadita de polvo de hornear”, contó Betular. Además, aclaró que debe incorporarse mientras el puré está caliente para que la preparación adquiera una consistencia liviana y aireada.

La cantidad también es importante. Una cucharadita resulta suficiente para aproximadamente un kilo de papas. Agregar demasiado podría modificar el sabor, por lo que conviene respetar la proporción y mezclar suavemente justo antes de servir.

Puré de papas fresco y sabroso. Foto: Magnific

Qué ingredientes se necesitan para preparar el puré de papas

La receta propuesta utiliza productos económicos y fáciles de conseguir. Para preparar una porción abundante se necesitan:

1 kilo de papas

Entre 50 y 60 gramos de manteca

Entre 150 y 200 mililitros de leche

Una cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta

Nuez moscada, a gusto

Ciboulette o verdeo picado, de manera opcional

La combinación de leche caliente y manteca ayuda a conseguir una preparación cremosa, mientras que el polvo de hornear aporta el efecto aireado. La nuez moscada y la pimienta, por su parte, permiten reforzar el sabor sin opacar el gusto de las papas.

Cómo hacer el puré de papa de Damián Betular, paso a paso

El primer paso consiste en pelar las papas, cortarlas en trozos similares y cocinarlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Damián Betular también señaló que, cuando necesita ahorrar tiempo, puede cocinarlas en el microondas hasta que queden suficientemente blandas para pisarlas.

Mientras se cocinan las papas, hay que calentar la leche junto con la manteca. No es necesario que la mezcla hierva: alcanza con que la manteca se derrita y el líquido permanezca tibio o caliente.

Una vez cocidas, las papas deben escurrirse y pisarse inmediatamente. Luego se incorpora la mezcla de leche y manteca de manera gradual, revolviendo con suavidad hasta obtener la consistencia deseada. Finalmente, se agregan la sal, la pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada.

Puré de papas fresco y sabroso. Foto: Magnific

Cuándo hay que agregar el polvo de hornear en el puré de papas

El paso decisivo llega al final. Cuando el puré ya está condimentado y todavía conserva una temperatura elevada, se incorpora una cucharadita de polvo de hornear y se mezcla suavemente hasta integrarla por completo.

El puré debe servirse inmediatamente para conservar su textura aireada. Tampoco conviene recalentarlo después de incorporar el polvo de hornear, debido a que podría perder parte del efecto esponjoso buscado.

Con este truco sencillo, una preparación tradicional puede adquirir una textura mucho más liviana sin necesidad de recurrir a ingredientes difíciles de encontrar. El consejo familiar de Damián Betular demuestra que una sola cucharadita, agregada en el momento correcto, puede transformar por completo el puré de papas.