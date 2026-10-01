Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto: Reuters

Javier Milei viajó a Francia y Victoria Villarruel se encuentra en España, por lo que el Poder Ejecutivo quedó transitoriamente en manos de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y segundo en la línea de sucesión presidencial. El dirigente puntano permanecerá a cargo durante unas 84 horas, hasta el regreso del Presidente, y es la segunda vez que ocupa ese lugar durante la gestión libertaria.

La situación está contemplada por la Ley 20.972 de Acefalía, que establece que ante la ausencia simultánea del Presidente y el vicepresidente, el ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde en primer término al titular provisional del Senado. Abdala cumplirá sus funciones desde su despacho en el Congreso, sin trasladarse a la Casa Rosada.

El senador por San Luis ya había asumido temporalmente la conducción del Ejecutivo entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se encontraba en España. Con esta nueva etapa, acumulará aproximadamente siete días al frente de la Presidencia, una cifra que igualará el tiempo que Adolfo Rodríguez Saá permaneció en el cargo durante la crisis de diciembre de 2001.

Javier Milei confirmó a Victoria Villarruel como su candidata a vicepresidenta. Foto: NA.

Quién es Bartolomé Abdala

Abdala tiene 62 años, es contador público y tiene una extensa trayectoria política en San Luis antes de desembarcar en el Congreso nacional. En 2007 fundó el PRO en su provincia y al año siguiente fue designado ministro de Turismo, Cultura y Deporte durante la gestión del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá. También se desempeñó como director del Banco de San Luis.

Más tarde fue diputado provincial y ocupó la conducción del PRO puntano, pero su relación con la estructura nacional del partido terminó deteriorándose. En 2021 dejó ese espacio y posteriormente se acercó al sector libertario, hasta convertirse en uno de los dirigentes que acompañaron el armado de La Libertad Avanza en 2023.

Bartolomé Abdala Foto: NA

Ese año fue elegido senador nacional por San Luis y, pocos días después de asumir, fue designado presidente provisional del Senado. Desde entonces ocupa un lugar central en la línea sucesoria y fue reelegido para continuar al frente de la Cámara alta durante 2026.

Su recorrido, que pasó por el oficialismo de los Rodríguez Saá, el PRO y finalmente el espacio libertario, explica cómo un dirigente de la política puntana terminó ocupando de manera transitoria la Presidencia de la Nación por segunda vez.