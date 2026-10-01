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Karina Milei mantuvo reuniones con empresas francesas que amplían sus proyectos de inversión en Argentina

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que avanzan con nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina, en el marco del viaje oficial del presidente Javier Milei y su comitiva a París.

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La secretaria General de Presidencia se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia.
La secretaria General de Presidencia se reunió con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia. Foto: Prensa Gobierno
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La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió en París con representantes de las empresas francesas Eramet y Huttopia, que anunciaron nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina. Se trata de una ampliación de US$350 millones para la producción de litio en Salta y la apertura de un complejo turístico en Mar Azul, además de iniciativas para desarrollar nuevos campings premium en distintos parques nacionales.

Durante el encuentro con Eramet, la compañía confirmó su intención de solicitar el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para llevar adelante la primera expansión de su proyecto de litio Centenario-Ratones, ubicado en la provincia de Salta. La iniciativa contempla una inversión adicional potencial de alrededor de US$350 millones, sujeta a la decisión final de inversión, y permitirá incrementar en 11.000 toneladas anuales la capacidad de producción de carbonato de litio, que actualmente alcanza las 24.000 toneladas.

Eramet desarrolla actividades vinculadas al litio en la Argentina desde 2011 y realizó una inversión de aproximadamente US$950 millones en la primera planta de extracción directa de litio de Centenario-Ratones. La planta comenzó su puesta en marcha en 2025 y alcanzó en junio de 2026 el 90 por ciento de su capacidad nominal.

Karina Milei con Luis Caputo e inversores en Francia argentina week
La reunión se realizó este jueves 1° de octubre en el marco de la "Argentina Week". Foto: Prensa Gobierno

Por su parte, en el ámbito del turismo y la hotelería, Huttopia anunció la apertura de su primera operación en la Argentina, Huttopia Mar Azul, que comenzará a funcionar el 4 de diciembre de 2026 para la temporada de verano. El proyecto contempla una inversión de entre 3 y 5 millones de euros y forma parte de un plan de expansión mediante el cual la compañía prevé alcanzar entre cinco y seis sitios en el país hacia 2030.

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El emprendimiento estará ubicado sobre la Costa Atlántica, en una superficie de 55 hectáreas, de las cuales 20 serán acondicionadas, y contará inicialmente con 240 parcelas y 20 alojamientos equipados. La compañía estima que el establecimiento generará entre 15 y 25 empleos directos y más de 70 empleos indirectos.

Karina Milei y Luis Caputo con inversores en Francia argentina week
Los funcionarios del Gobierno avanzaron con nuevos proyectos de inversión y expansión en la Argentina, en el marco del viaje oficial del presidente Javier Milei y su comitiva a París. Foto: Prensa Gobierno

Además, Huttopia presentó ante los Parques Nacionales argentinos un proyecto para desarrollar y gestionar cuatro campings premium en distintos destinos del país, iniciativa que fue reconocida de interés general esta semana. Los proyectos contemplan oportunidades en los parques nacionales Iguazú, Iberá, Los Glaciares y Los Alerces.

Karina Milei estuvo acompañada del ministro de Economía, Luis Caputo, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki y el titular de la Agencia Argentina para la promoción de inversiones, Diego Sucalesca.

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