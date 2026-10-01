Dakota Johnson, actriz de 36 años: “Puedo dormir muy fácilmente 14 horas; si no duermo más de 10 horas no funciono”

Dakota Johnson habla de la importancia del sueño en su rutina diaria. Foto: Reuters

Dakota Johnson está de estreno. La actriz estadounidense de 36 años acaba de lanzar su última película llamada Verity: la sombra de un engaño en la que comparte pantalla con Anne Hathaway y Josh Hartnett. Sin embargo, en medio de las ruedas de prensa del filme, la intérprete dedicó unos minutos a reflexionar sobre su vida y cómo lleva su rutina diaria.

Para Johnson, dormir correctamente es fundamental, de lo contrario no le es posible llevar a cabo todas sus responsabilidades. De hecho, al ser consultada acerca de cuántas horas necesita para empezar el día con todo, Dakota dio una respuesta que sorprendió verdaderamente a los periodistas.

La intérprete conocida por sus papeles en Cincuenta sombras de Grey, Materialistas y Persuasión, sostuvo que necesita dormir “más de 14 horas” para funcionar en el día a día, de lo contrario no puede responder a su rutina como corresponde.

“Puedo dormir muy fácilmente 14 horas. Si no duermo más de 10 horas no funciono”, expresó en diálogo con la revista WSJ Magazine. Asimismo, Dakota Johnson también manifestó que “el sueño en su vida es una pieza clave” y que, de hecho, no tiene una hora fija para despertarse.

Dakota Johnson en la premiere de Verity: la sombra de un engaño. Foto: REUTERS

La meditación que hace Dakota Johnson para mantenerse en “equilibrio” y en “calma”

La protagonista de Verity también se refirió a una serie de ejercicios de meditación que lleva a cabo cada mañana y cada noche para mantener el equilibrio, la calma y alejar los episodios de ansiedad.

Según también afirmó en el reportaje, la meditación que realiza se llama “trascendental” y la acompaña con baños relajantes y ejercicios de respiración, incluso, también para dormir mejor.

La película romántica infravalorada de Dakota Johnson

Más allá de los grandes éxitos de taquilla que ha protagonizado, la actriz posee en su filmografía que una película que ha sido valorada por la crítica pero lo suficiente a nivel popular.

Se trata de Cha Cha Real Smooth, un filme escrito, dirigido y protagonizado por Cooper Raiff y que sigue la vida de Andrew, un joven de 22 años recién salido de la Universidad, idealista y un poco torpe.

No tiene el futuro muy claro y, por eso, comienza a trabajar en fiestas para bat mitzvás en la ciudad de Nueva Jersey. Allí es donde conoce a Domino, una joven madre y a su hija adolescente.

Dakota Johnson en Cha Cha Real Smooth. Foto: IMDb

De inmediato entablará una relación con ella, que, poco a poco, se convertirá en un interés amoroso. Sin embargo, la diferencia de edad podría ser un gran impedimento que los pondrá entre la espada y la pared. Además de Dakota Johnson y Cooper Raiff, la película cuenta con las actuaciones de Leslie Mann, Vanessa Burghardt, Odeya Rush y Raúl Castillo.

El filme se estrenó en el año 2022 en el Festival de Cine de Sundance que suele realizarse en la ciudad de Salt Like City. En el concurso de cine independiente, además, ganó el Premio del Público en la Competencia Dramática de EE. UU. Asimismo, estuvo nominada al Gran Premio del Jurado en la misma categoría.