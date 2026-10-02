El dramático relato de Smit Machchhar, el piloto que salvó a más de 170 pasajeros en el vuelo de Flydubai: “Sentí que el avión iba en picada”

El piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro, Narendra Modi. Foto: Captura

Smit Mahchhar, el piloto indio que logró salvar a los pasajeros del vuelo de Flydubai en Israel tras ser atacado por su copiloto, relató contó cómo sobrevivió al ataque en pleno viaje y afirmó: “Sentí que el avión iba en picada”.

Machchhar mantuvo una emotiva llamada con el primer ministro de su país, Narendra Modi, durante la cual recordó el instante crítico en el que, gravemente herido y apuñalado, logró abrir la puerta de la cabina del avión para salvar a los pasajeros.

“Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picada”, narró Machchhar en la conversación difundida este viernes.

"Sentí que el avión iba en picado", relató el piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro, Narendra Modi. Video: EFE

“Sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aún así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron”, confesó el piloto al mandatario indio.

El capitán Machchhar, quien se unió a la aerolínea emiratí en 2022, pilotaba el vuelo FZ1073 entre Dubái y Tel Aviv (Israel) el miércoles cuando su compañero de cabina presuntamente lo atacó e intentó estrellar la aeronave.

El piloto indio logró enviar una señal de emergencia y abrir la cabina de los pilotos durante el altercado, al tiempo que el avión cayó en picada durante unos dos minutos, causando pánico entre los más de 170 pasajeros.

Smit Machchhar, el piloto del avión de Flydubai apuñalado. Foto: X/@kamalrajsingh_

Cómo sigue la salud del piloto que salvó a los pasajeros del vuelo de Flydubai

Machchhar, a quien se ve con un tubo en la nariz y vendajes en la cabeza y las manos, habló con Modi desde una cama de hospital en Abu Dabi durante un vídeo de casi 10 minutos publicado en la cuenta de X del primer ministro indio, secándose las lágrimas mientras narraba su experiencia.

Según el Gobierno indio, Machchhar fue trasladado desde el hospital de Tabuk (Arabia Saudita) a un centro médico en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para continuar su recuperación, mientras las autoridades investigan este grave incidente de seguridad internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores indio confirmó en un comunicado una mejora en la salud del piloto. Por su parte, Modi elogió la valentía de Machchhar y dijo que su presencia salvó vidas y salvó la reputación de los pilotos indios.

Quién es Smit Machchhar, el piloto que salvó a los pasajeros del vuelo a Israel

Nacido en Mumbai, India, Machchhar no tenía previsto convertirse en piloto. Al terminar la escuela secundaria, comenzó a estudiar Ingeniería Textil con la intención de seguir los pasos de su familia y sumarse al negocio que mantenían.

También cursó estudios de management en el Welingkar Institute of Management. Sin embargo, su proyecto profesional cambió alrededor de los 19 años, después de asistir a un seminario relacionado con la aviación. El encuentro despertó su interés por volar y lo llevó a iniciar una nueva etapa de formación en Nueva Zelanda.

Su carrera comercial comenzó a consolidarse en 2011, cuando ingresó a la aerolínea india SpiceJet. Permaneció en la compañía durante 11 años y llegó a ocupar el cargo de Line Training Captain, con responsabilidades en la preparación y evaluación de otros pilotos.

En junio de 2022 fue contratado por Flydubai como capitán de Boeing 737. Para entonces, ya había acumulado experiencia en modelos como el 737-800 y el 737 MAX 8/9, además de recibir entrenamiento para coordinar los recursos de una tripulación y actuar en operaciones de elevada exigencia.

Su formación y trayectoria resultaron determinantes durante el vuelo FZ1073, cuando se produjo una emergencia inesperada dentro de la cabina.