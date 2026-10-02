comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lili, cocinera experta: “La empanada perfecta lleva carne vacuna, cebolla, cebolla de verdeo y huevo; ojo con el comino”

La especialista tucumana reveló cómo conseguir un relleno jugoso, qué cortes utiliza y por qué este condimento debe agregarse con cuidado.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El secreto para que la empanada tucumana quede jugosa.
El secreto para que la empanada tucumana quede jugosa. Foto: Google Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La empanada tucumana se distingue por su relleno jugoso de carne vacuna cortada, cebolla, cebolla de verdeo y huevo. Lili, cocinera de El Cardón, en San Miguel de Tucumán, explicó cuáles son sus secretos para prepararla y advirtió que uno de los puntos fundamentales está en dejar reposar el relleno antes de armarla.

Las declaraciones fueron registradas en un video de Recorrida Gastronómica, medio especializado en contenidos gastronómicos que visitó el lugar y mostró el proceso de elaboración. Allí, Lili explicó que en el establecimiento utilizan matambre y tapa de asado, aunque aclaró que pueden emplearse otros cortes de carne vacuna.

El secreto para que la empanada tucumana quede jugosa

“Todos me preguntan cuál es el secreto para que salga jugosa”, señaló Lili. Su recomendación es preparar la pasta o el “recado” de un día para otro, para que permanezca frío antes de colocar el relleno dentro de la masa.

De esta manera, los jugos y la grasa de la preparación se solidifican al enfriarse y vuelven a fundirse durante la cocción. “Necesita tomar frío”, explicó la cocinera.

Contenido Recomendado

Palermo se convierte en un gran patio gastronómico:tres festivales gratuitos que recorren siglos de historia argentina

Palermo se convierte en un gran patio gastronómico: tres festivales gratuitos que recorren siglos de historia argentina

Vuelve el Festival del Asado y la Empanada con entrada gratuita:cuándo y dónde se podrán degustar estos íconos argentinos

Vuelve el Festival del Asado y la Empanada con entrada gratuita: cuándo y dónde se podrán degustar estos íconos argentinos

El procedimiento coincide en sus puntos centrales con la receta difundida por el Ente Tucumán Turismo, que indica enfriar la carne y el relleno antes de armar las empanadas.

Qué ingredientes lleva una empanada tucumana

  • “Carne vacuna, cebolla, cebolla verde, huevo, nada más”, resumió Lili al describir la base de su receta. En El Cardón trabajan principalmente con matambre y tapa de asado, aunque sostuvo que una empanada puede prepararse con diferentes cortes vacunos.
  • La receta oficial también tiene como protagonistas al matambre cortado a cuchillo, la cebolla blanca, la cebolla de verdeo y el huevo duro. Además, incluye pimentón, comino y sal.
“Carne vacuna, cebolla, cebolla verde, huevo, nada más”, resumió Lili al describir la base de su receta. Foto: Foto generada con IA Canal 26
  • Para la masa, Lili explicó que en el local utilizan grasa de pella derretida por ellos mismos y no grasa envasada. Después pasan la masa por una sobadora hasta conseguir el espesor buscado.

Cuánto comino poner y por qué hay que tener cuidado

La cocinera dedicó una advertencia especial al comino. “Ojo, el comino hay que saber usarlo”, aseguró, y explicó que colocar una cantidad excesiva puede terminar dominando todo el relleno.

“No es decir ‘voy a hacer empanada’ y le pongo un puñado de comino porque obvio que te va a destruir. Hay que usarlo con mucho respeto”, señaló.

Comino negro. Foto: Freepik.
“Ojo, el comino hay que saber usarlo”, aseguró la cocinera experta. Foto: Freepik.

Sin embargo, para Lili se trata de un condimento estrechamente ligado a la identidad gastronómica regional: “El comino es el sabor del norte”.

La receta oficial de la empanada tucumana también lo incorpora, aunque en una proporción medida: una cucharadita para una preparación de aproximadamente tres docenas.

EmpanadasRecetaCocina
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Damián Betular, chef de 43 años:“Para que el puré de papas quede increíble, hay que agregarle una cucharadita de polvo de hornear”

    Damián Betular, chef de 43 años: “Para que el puré de papas quede increíble, hay que agregarle una cucharadita de polvo de hornear”

  2. Los cocineros coinciden sobre las zanahorias:“Al horno quedan más sabrosas que hervidas y hay un truco para que se caramelicen”

    Los cocineros coinciden sobre las zanahorias: “Al horno quedan más sabrosas que hervidas y hay un truco para que se caramelicen”

  3. Roberta, chef italiana, maestra de cocina:“El tomate debe cocinarse despacio para concentrar su sabor; la acidez no se quita con azúcar”

    Roberta, chef italiana, maestra de cocina: “El tomate debe cocinarse despacio para concentrar su sabor; la acidez no se quita con azúcar”

  4. Un chef de 77 años con 3 estrellas Michelin:“Me irrita que haya gente con 50 y tantos años pensando en prejubilarse cuando aún tiene mucho que aportar a la sociedad”

    Un chef de 77 años con 3 estrellas Michelin: “Me irrita que haya gente con 50 y tantos años pensando en prejubilarse cuando aún tiene mucho que aportar a la sociedad”

  5. Cómo hacer mollejas a la parrilla:el truco de los asadores para que queden crocantes por fuera y muy cremosas por dentro

    Cómo hacer mollejas a la parrilla: el truco de los asadores para que queden crocantes por fuera y muy cremosas por dentro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, al borde del llanto en el Foro Económico de París:“El mayor agradecimiento es para los seres queridos”

Javier Milei, al borde del llanto en el Foro Económico de París: “El mayor agradecimiento es para los seres queridos”

Pablo Descalzo recorrió los avances del Plan Integral de Bacheo de Ituzaingó

La frase de Jorge García Cuerva sobre el Gobierno a poco de la llegada del Papa León XIV a Argentina:“La Argentina de hoy duele”

Luis Caputo anticipó una reforma tributaria después de 2027 y explicó qué pasará con los impuestos

Política

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Plazo fijo hoy en octubre de 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Internacionales

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Lula da Silva: vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Revés para Pedro Sánchez en España:el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda y el Gobierno evalúa adelantar las elecciones

El dramático relato de Smit Machchhar, el piloto que salvó a más de 170 pasajeros en el vuelo de Flydubai:“Sentí que el avión iba en picada”