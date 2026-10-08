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Privatización de AySA: el Gobierno abre las ofertas de dos grupos empresarios y avanza con cambios en las tarifas

El Estado busca recaudar unos US$500 millones por el 90% de las acciones. La futura concesionaria deberá invertir más de US$2.000 millones y cumplir nuevas metas de cobertura.

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Privatización de AySA: quiénes son los dos grupos que buscan quedarse con la empresa.
Privatización de AySA: quiénes son los dos grupos que buscan quedarse con la empresa. Foto: Chequeado
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El Gobierno nacional avanzará este jueves con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La apertura de las ofertas económicas permitirá conocer las propuestas de los dos grupos empresarios que compiten por el 90% del paquete accionario, en una operación con la que el Estado espera recaudar alrededor de US$500 millones.

Privatización de AySA: qué empresas compiten por el 90% de las acciones

El Ministerio de Economía abrirá los sobres con las propuestas económicas este jueves a las 10, luego de que el Gobierno aprobara las ofertas técnicas de Rowing S.A. y Roggio ROAS S.A.U., los dos grupos que continúan en el proceso licitatorio.

Rowing S.A. reúne a Transclor, empresa del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.

El otro competidor es Roggio ROAS S.A.U., sociedad vinculada al Grupo Roggio e integrada por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre. El grupo opera Aguas Cordobesas y participa en actividades de infraestructura y servicios urbanos.

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Uno de los empresarios involucrados es Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, compañía que actualmente provee a AySA productos químicos utilizados en la potabilización del agua.

Si el consorcio del que forma parte resulta adjudicatario, uno de los aspectos a seguir será el funcionamiento de los contratos de suministro y los mecanismos de competencia entre proveedores.

Privatización de AySA.
Cómo siguen las negociaciones por la privatización de AySA. Foto: AySA

Cuánto deberá invertir la empresa que se quede con AySA

La futura concesionaria deberá ejecutar un programa de inversiones superior a US$2.000 millones entre 2027 y 2031, destinado a ampliar y mejorar las redes de agua potable y desagües cloacales.

Según los pliegos, para 2031 deberá alcanzarse una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas.

El contrato tendrá una duración inicial de 30 años, con posibilidad de prórroga. Al finalizar ese período, las metas mínimas serán del 90% de cobertura de agua y del 75% para los servicios cloacales.

Tarifas de AySA: qué cambios se analizarán en la audiencia pública

En paralelo al proceso de privatización, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre, en la que se analizará una propuesta de modificación del régimen tarifario presentada por AySA.

El proyecto contempla reducir de 11 a 5 los coeficientes zonales que se aplican a los usuarios sin medidor. Actualmente, los valores van de 1,10 a 3,50, mientras que el esquema propuesto establece una escala de 0,75 a 2,75.

Por otra parte, el ERAS adjudicó a Estudio Ecológico Industrial SRL un contrato de hasta $275,8 millones para realizar tareas de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes. El servicio tendrá una duración de 12 meses, con posibilidad de prórroga.

La operación se desarrolla bajo el marco de la Ley Bases, que declaró a AySA como una de las empresas estatales sujetas a privatización, en articulación con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por NA, con edición de Canal 26.

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