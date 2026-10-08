El reclamo del técnico de Benín tras la despedida de Lionel Messi de la Selección: “No nos dieron nada”

El técnico de la Selección de Benín, Gernot Rohr, aseguró que la Selección "no le dio nada" tras la despedida de Messi. Foto: Reuters (Matias Baglietto)

La despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina dejó emociones, homenajes y una contundente victoria por 3 a 0 frente a Benín. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, la delegación africana expresó una inesperada desilusión: no pudo conseguir ni una foto, ni una camiseta, ni un autógrafo del capitán albiceleste.

El reclamo de Benín: “Ni una foto con Messi, ni una camiseta”

Más allá de la derrota en el Monumental, el entrenador de Benín, Gernot Rohr, aseguró que la mayor frustración de su equipo no estuvo relacionada con el resultado deportivo, sino con la imposibilidad de llevarse un recuerdo del astro argentino.

“El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta. Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo”, lamentó el técnico, en declaraciones a la radio francesa RMC. Y agregó: “Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil”.

Gernot Rohr aseguró que la mayor frustración de su equipo no estuvo relacionada con el resultado deportivo. Foto: Reuters (Sodiq Adelakun)

Según explicó, varios futbolistas africanos llegaron al encuentro con la ilusión de intercambiar camisetas o fotografiarse con el capitán de la Selección. Incluso algunos jugadores llevaron prendas especialmente preparadas para concretar ese esperado intercambio.

El emotivo regalo de Benín para Lionel Messi antes del partido

La situación contrasta con el gesto que la delegación africana tuvo con Messi antes del inicio del amistoso. El capitán Sessi D’Almeida le entregó una estatuilla de las Amazonas del Dahomey, una rosa y una carta escrita en representación de todo el plantel.

El obsequio estuvo cargado de simbolismo. Las Amazonas del Dahomey fueron un histórico cuerpo militar compuesto exclusivamente por mujeres que formó parte del antiguo Reino de Dahomey, territorio que hoy corresponde a la actual República de Benín.

Las Amazonas del Dahomey fueron un histórico cuerpo militar compuesto exclusivamente por mujeres que formó parte del antiguo Reino de Dahomey. Video: TyC Sports

La ceremonia se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la previa, en una noche que estuvo marcada por los homenajes al máximo ídolo de la Selección Argentina.

Gernot Rohr destacó el papel de Benín y celebró haber sido parte de la historia

Aunque el marcador reflejó una goleada por 3 a 0, Benín logró competir durante gran parte del encuentro y sostuvo el empate durante más de 50 minutos ante el campeón del mundo. Por eso, más allá de la decepción por no conseguir un recuerdo de Messi, Rohr valoró la experiencia que significó disputar un partido de semejante magnitud.

“Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores”, afirmó Rohr.

El técnico Gernot Rohr valoró la experiencia que significó disputar un partido de semejante magnitud. Foto: REUTERS

Curiosamente, quien sí logró llevarse un objeto de enorme valor sentimental fue el propio entrenador. Rohr reveló que conservaba una camiseta de Messi del Mundial de Rusia 2018 y que, gracias a la gestión de Lionel Scaloni, consiguió que el capitán argentino la firmara antes de regresar a Benín.

Así, mientras Argentina celebró una histórica noche y una nueva victoria, el seleccionado africano se marchó con el orgullo de haber sido parte de la última función de Messi, aunque con la espina de no haber conseguido el recuerdo que tanto deseaba.