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Violento robo al Centro Venezolano Argentino en Villa Crespo: se llevaron notebooks, iPads y equipos de sonido

Según la denuncia, un grupo de personas ingresó de manera violenta a las instalaciones, forzó las puertas de acceso y causó “importantes daños y destrozos” en distintos espacios

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Robo al Centro Venezolano Argentino.
Robo al Centro Venezolano Argentino. Foto: Centro Venezolano Argentino
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La asociación civil Alianza por Venezuela denunció que el Centro Venezolano Argentino, llamado “Araguaney” y ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, fue víctima de un violento robo durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre.

“Nos robaron en el Centro Venezolano Argentino, un espacio que construimos y sostenemos con muchísimo esfuerzo para acompañar a nuestra comunidad”, expresó la organización en un comunicado.

Según señala el texto oficial, un grupo de personas ingresó de manera violenta a las instalaciones, forzó las puertas de acceso y causó “importantes daños y destrozos” en distintos espacios.

Así ingresaron a robar al Centro Venezolano Argentino
Así ingresaron a robar al Centro Venezolano Argentino. Video: Centro Venezolano Argentino

Los asaltantes se llevaron notebooks, iPads, equipos técnicos y de sonido, y otros elementos fundamentales para las actividades comunitarias del centro.

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Agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevaron a cabo las pesquisas en el lugar del suceso. Por su parte, la ONG expresó: “Ya hemos presentado la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y esperamos que las investigaciones en curso permitan identificar a los responsables y esclarecer lo sucedido”.

Por el robo, la organización suspendió las actividades previstas para los próximos días mientras evalúa los daños y trabaja para recuperar sus espacios. Informó que ya presentó la denuncia ante las autoridades competentes, y espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables.

Por su parte, Alianza por Venezuela expresó su solidaridad con los voluntarios que contribuyen a sostener el centro, y agradeció las muestras de apoyo de la comunidad. “Lo que hemos construido juntos es mucho más que un espacio físico: es una comunidad que seguirá adelante”, afirmó.

Patrullero de la Policía de la Ciudad responde al robo al Centro Venezolano Argentino.
Robo al Centro Venezolano Argentino. Foto: Centro Venezolano Argentino

En tanto, la ONG invitó a quienes quieran colaborar con donativos para la recuperación de los equipos robados, hacer sus aportes a través de Mercado Pago al alias “yo.dono”.

Qué es y cómo funciona el Centro Venezolano Argentino

El centro Araguaney se inauguró el 12 de abril de 2025 en una casona que fue restaurada por voluntarios, como un espacio de integración cultural, social y profesional para los migrantes venezolanos en Argentina. Ofrece talleres y charlas de mejoramiento profesional, inserción laboral y emprendimiento, además de información sobre regularización migratoria y homologación de títulos.

En abril pasado, al cumplir su primer año, la organización llevó a cabo un balance oficial: 416 actividades, casi 300 encuentros de integración, más de 150 voluntarios, 21.000 personas impactadas directamente y más de 100.000 de forma indirecta.

“Aquí celebramos nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras raíces. Aquí alzamos la voz, y también encontramos espacios para el silencio, la fe y el encuentro”, señaló entonces la organización

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