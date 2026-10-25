Moni, la abuela cocinera: “Para hacer una tortilla española se necesita una cebolla, 900 gr de papas y 8 huevos”

La tortilla española de papas y cebolla es una de las recetas más tradicionales de la gastronomía española. Aunque existen distintas versiones, Moni, la abuela cocinera, compartió en su canal de YouTube una receta que utiliza apenas tres ingredientes principales: una cebolla, 900 gramos de papas y ocho huevos. Además, explicó cómo cocinarla para conseguir una textura firme y una superficie dorada, ideal para servir en porciones o transportar.

Lista de ingredientes: qué se necesita para hacer una buena tortilla de papas española

La receta de Moni se caracteriza por utilizar ingredientes económicos y fáciles de conseguir. La combinación de papas, huevos y cebolla permite preparar una tortilla de tamaño generoso, que puede servirse como plato principal, acompañamiento o parte de una picada.

Ingredientes para la tortilla de papa española

900 gramos de papas blancas (Moni indica entre 850 y 900 gramos)

8 huevos

1 cebolla

Aceite para saltear y cocinar

Sal, pimienta, orégano y perejil a gusto

Una de las particularidades de esta preparación es que las papas se cortan en rodajas finas y se saltean antes de mezclarlas con los huevos. La cebolla, por su parte, se corta en pluma y también se cocina previamente para que se integre mejor con los demás ingredientes.

Moni explica que esta comida puede consumirse tanto caliente como fría y destaca su practicidad para llevar al trabajo, compartir en reuniones o servir cortada en pequeños cuadrados.

Cómo hacer una tortilla española: el paso a paso de Moni, la abuela cocinera

Cortar la cebolla en pluma y saltearla en una sartén con aceite hasta que esté rehogada. Pelar las papas, cortarlas en rodajas finas y saltearlas en aceite hasta que estén cocidas. Batir ligeramente los ocho huevos, solo hasta romper su estructura y unir claras y yemas. Mezclar las papas con la cebolla y los huevos. Agregar sal, pimienta, orégano y perejil a gusto. Calentar bien una sartén con un poco de aceite y verter la preparación. Revolver suavemente el centro al principio para favorecer una cocción uniforme. Bajar el fuego al mínimo y cocinar aproximadamente 20 minutos, hasta que la tortilla tenga suficiente consistencia para darla vuelta. Girar cuidadosamente la tortilla con ayuda de un plato y cocinar del otro lado entre 15 y 20 minutos, hasta que esté dorada. Comprobar la cocción del centro antes de servir.

El secreto de Moni para que la tortilla española quede firme y no se pegue

Uno de los consejos centrales de la cocinera es calentar bien la sartén antes de incorporar la mezcla. Según explica en su video, este paso ayuda a evitar que la preparación se adhiera a la superficie y facilita el momento de darla vuelta.

También recomienda revolver suavemente el centro durante los primeros instantes de cocción. Después, la tortilla debe permanecer a fuego mínimo para que el calor llegue progresivamente al interior sin quemar la base.