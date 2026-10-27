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Cómo limpiar las persianas sin desmontarlas y sacar el polvo acumulado entre las láminas

Con un paño de microfibra y un cepillo suave, se puede sacar la suciedad acumulada en minutos y sin productos especiales.

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Cómo limpiar las persianas sin desmontarlas y sacar el polvo acumulado entre las láminas
Cómo limpiar las persianas sin desmontarlas y sacar el polvo acumulado entre las láminas Foto: Gemini
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Las persianas suelen acumular polvo y suciedad en las láminas y en los rincones más difíciles de alcanzar, lo que convierte su limpieza en una tarea tediosa. Sin embargo, existen formas prácticas de dejarlas impecables sin necesidad de desmontarlas ni usar productos costosos.

Con solo un paño de microfibra y un cepillo de cerdas suaves, es posible retirar el polvo acumulado en pocos minutos. El primer paso es identificar el material de las persianas, ya que la madera requiere menos humedad que el aluminio o el PVC para evitar daños.

El paso a paso para limpiar las persianas sin desarmar

Para empezar, se recomienda quitar el polvo superficial con un plumero, un paño seco de microfibra o una aspiradora con accesorio de cepillo suave. Lo ideal es trabajar de arriba hacia abajo para evitar que la suciedad caiga sobre las zonas ya limpias.

Luego, hay que orientar las láminas para acceder a una de sus caras y pasar el paño por toda la superficie. Para los espacios más estrechos, un cepillo suave o una herramienta específica para persianas ayuda a llegar a todos los rincones.

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Una vez terminado ese lado, se giran las láminas en sentido contrario y se repite el procedimiento. Así se logra limpiar ambas caras sin desmontar la estructura.

Cómo eliminar la suciedad más difícil

Si aparecen manchas o restos de grasa, se puede usar un paño apenas humedecido con agua y unas gotas de jabón neutro, siempre que el fabricante lo permita. Es fundamental escurrir bien el paño para no dejar exceso de líquido entre las láminas.

En el caso de las persianas de madera, conviene evitar el agua abundante para no dañar el material. En estos casos, lo mejor es optar por un paño seco o un producto específico recomendado por el fabricante.

Al finalizar, se puede pasar otro paño limpio para retirar cualquier resto de humedad y asegurarse de que las láminas estén secas antes de volver a orientarlas.

Cada cuánto conviene limpiar las persianas

La frecuencia de limpieza depende de la cantidad de polvo en la vivienda, la ventilación y la cercanía a la calle. Como mantenimiento, retirar el polvo una vez por semana ayuda a evitar que la suciedad se adhiera y dificulte la limpieza.

En ambientes como la cocina, donde la grasa se deposita con facilidad, puede ser necesario limpiar las persianas con mayor frecuencia. La clave está en no dejar que la suciedad forme una capa difícil de quitar.

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