Caso Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes: el rol de los cinco detenidos y cómo avanza la causa

Femicidio de Nancy Godoy Foto: Redes Sociales

La búsqueda de Nancy Godoy (52) en Corrientes comenzó el jueves 15 de octubre después de permanecer más de una semana desaparecida. La docente había mantenido un último contacto con su familia el martes 6 de octubre y se suponía que debía ir a trabajar a la Escuela N° 626, ubicada en una zona rural de El Malezal, distrito de Esquina, pero eso nunca ocurrió.

Con el correr de los días, la investigación comenzó a nacionalizarle hasta que finalmente este miércoles 28 de octubre, la Policía de la provincia del norte del país encontró los restos de la mujer en un descampado cercano al colegio en el que se desempeñaba como directora.

Por el momento, las autoridades lograron dar con cinco personas que estarían implicadas en el asesinato de la profesora. Actualmente están detenidos, aunque cuentan con diferentes imputaciones.

Los detenidos por el crimen de Nancy Godoy: cuáles son sus imputaciones

Hasta el momento, la justicia correntina arrestó por el crimen de la docente a: Ireneo Zarza (34); Felipe Dionisio Sandoval (55); Ernesto Ezequiel Bordón; Rosa Leguizamón; y Nahuel Rojas.

Zarza -identificado como el capataz del predio en el que se encuentra la Escuela N° 626- ha sido señalado como el autor material del crimen, ya que vecinos lo ubicaron en una zona próxima al hallazgo del cuerpo. Además, las autoridades policiales hallaron prendas que podría pertenecer a la víctima en las cercanías del colegio.

Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años fue encontrada sin vida este miércoles 28 de octubre. Foto: redes sociales.

Por otro lado, Sandoval, quien también trabajaba en ese paraje rural, está siendo investigado como coautor del hecho.

Rojas y Leguizamón, en cambio, fueron imputados por encubrimiento agravado debido a sus testimonios a las autoridades generaron sospechas. Al principio, la Fiscalía creyó que ocultaron datos mientras se buscaba a la docente e incluso habrían incurrieron en falsos testimonios, según detalló Infobae.

Pero, en las últimas horas, se agravaron sus acusaciones: Rojas también es considerado coautor material del hecho y su esposa será investigada por el delito de homicidio simple. Los cuatro cuentan con prisión preventiva.

Finalmente, el quinto detenido, Bordón, sí es investigado por falso testimonio y no por el crimen. También está detenido, pero habrá que ver si permanecerá tras las rejas una vez que se lo llame a indagatoria.

El avance de la investigación por el femicidio de Nancy Godoy en Corrientes

En los próximos días, todos los implicados serán llamados a declarar con el objetivo de contar con mayor precisión acerca del móvil del crimen. La investigación está a cargo de los fiscales María González y Javier Gustavo Mosquera.

A su vez, continuarán los análisis de las prendas encontradas en la escena del crimen y diversos allanamientos en los domicilios de los sospechosos.

La Policía de Corrientes detuvo a cinco personas implicadas en el crimen de la docente. Foto: Policía de Corrientes

Además, se llevará a cabo la autopsia del cuerpo de Nancy para determinar la causa de muerte y descartar o no un posible abuso sexual.

La carta de la docente antes de desaparecer

Nancy era descrita por sus seres queridos y amigos como una persona “caritativa y siempre dispuesta a ayudar a los demás”. Mientras se la buscaba en la provincia, se dio a conocer una carta que había firmado el día 15 de agosto.

En ese documento, la docente solicitaba ayuda para mejorar las condiciones edilicias del colegio. La mujer denunció que el establecimiento estaba “totalmente sucio” y que incluso faltaba agua potable.

“Hay insectos, tierra en los inodoros. La escuela está totalmente abandonada”, precisó. También remarcó que no había registros escolares desde el 2024.