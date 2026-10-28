El Gobierno habilitó un teléfono para asistir a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España

A través del área de Cancillería, el gobierno de Javier Milei habilitó una línea telefónica tras el accidente que ya dejó 64 muertos. Foto: REUTERS

El Gobierno argentino lamentó la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, durante la jornada de este miércoles 28 de octubre, donde chocaron dos trenes de alta velocidad de las empresas Renfe e Iryo. Ante la gravedad del accidente, el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno informó que la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid permanecen atentos a la identificación de las víctimas para determinar si hay ciudadanos argentinos afectados.

Cuál es el teléfono de Cancillería para los argentinos afectados por el accidente en España

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “profundo pesar” por el accidente y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas. “La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, señaló el texto oficial difundido por Cancillería.

El Gobierno también indicó que las representaciones diplomáticas argentinas siguen el desarrollo del operativo de rescate y la identificación de los pasajeros involucrados.

El Consulado General argentino en Madrid habilitó el teléfono +34 609 240 408 para recibir consultas y brindar asistencia consular a los argentinos afectados por la tragedia ferroviaria en España y a sus familiares.

Al momento del comunicado, no se habían identificado ciudadanos argentinos entre las víctimas fatales. Sin embargo, las autoridades continuaban verificando los registros de pasajeros y la situación de los heridos.

Cómo fue el choque de trenes en Toledo y qué se sabe de las víctimas

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54, hora española, en el kilómetro 118 de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Andalucía, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

Según los primeros informes recogidos por Infobae y El País, un tren AVE de Renfe colisionó con una formación de Iryo que se encontraba detenida sobre las vías. Como consecuencia del impacto, varios vagones descarrilaron y algunos cayeron por un terraplén.

Los equipos de emergencia, bomberos y personal sanitario se desplegaron en la zona para asistir a los pasajeros, mientras las autoridades españolas iniciaron las investigaciones destinadas a establecer las causas del choque.

Accidente en España. Foto: redes sociales X.

Qué deben hacer los pasajeros afectados por la suspensión de trenes en España

El accidente provocó la interrupción de los servicios de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sin un horario confirmado para su restablecimiento. La operadora Renfe activó su plan de asistencia a víctimas y familiares con el teléfono 900 10 10 20, mientras que Iryo habilitó el 900 001 403 para consultas relacionadas con el siniestro.

Además, Renfe solicitó a los pasajeros con billetes para los servicios afectados que no acudieran a las estaciones durante la jornada para gestionar cambios o cancelaciones. Esos trámites deben realizarse a través de los canales comerciales habituales.

Por su parte, Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria española, anunció puntos de atención para familiares en las estaciones de Madrid - Atocha, Sevilla - Santa Justa y Córdoba - Julio Anguita.

Mientras continúan las tareas de rescate y la investigación del accidente, los argentinos que necesiten localizar a un familiar o solicitar asistencia consular pueden comunicarse con el número habilitado por Cancillería en Madrid.