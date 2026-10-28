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En 2020, un tren con 158 pasajeros chocó contra un auto que cayó de un puente en España: el detalle que evitó una tragedia mayor

El accidente ocurrido en La Hiniesta, Zamora, dejó dos muertos, entre ellos un joven maquinista de 32 años que realizaba sus prácticas profesionales. La otra víctima fatal fue un hombre de 89 años, vecino de la zona, quien manejaba el vehículo impactado.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El accidente ocurrido en La Hiniesta, Zamora, dejó dos muertos, entre ellos un joven maquinista de 32 años que realizaba sus prácticas profesionales. La otra víctima fatal fue un hombre de 89 años, vecino de la zona, quien manejaba el vehículo impactado.
En 2020, un tren con 158 pasajeros chocó contra un auto que cayó de un puente en España. Foto: EFE
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El 2 de junio de 2020, un viaje ferroviario que debía transcurrir con normalidad terminó convertido en una tragedia en La Hiniesta, una localidad de la provincia de Zamora, España. Un automóvil cayó desde un puente sobre las vías y fue embestido por un tren de pasajeros que no logró evitar la colisión. El impacto provocó un descarrilamiento y dos muertos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:11, cuando un tren Alvia que cubría el trayecto entre Ferrol y Madrid circulaba por la línea convencional Zamora-Ourense. A bordo viajaban 158 pasajeros, además del personal ferroviario. Lo que parecía una jornada habitual cambió cuando el convoy encontró un todoterreno sobre las vías.

Cómo ocurrió el accidente ferroviario de La Hiniesta en 2020

El vehículo involucrado era un Land Rover conducido por un hombre de 89 años, vecino de la zona. Por circunstancias que fueron investigadas posteriormente, el automóvil salió de la carretera ZA-P-1405 mientras atravesaba un paso elevado y terminó precipitándose sobre la infraestructura ferroviaria.

Según la reconstrucción judicial publicada por La Voz de Galicia, el vehículo había caído aproximadamente una hora antes de que pasara el tren. Su presencia sobre los raíles generó una situación de enorme peligro para cualquier formación que circulara por el sector.

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El accidente ocurrido en La Hiniesta, Zamora, dejó dos muertos, entre ellos un joven maquinista de 32 años que realizaba sus prácticas profesionales. La otra víctima fatal fue un hombre de 89 años, vecino de la zona, quien manejaba el vehículo impactado.
La cabeza motriz se desprendió del resto de la formación y resultó decisiva para evitar consecuencias mayores. Foto: EFE

Cuando el Alvia llegó al lugar, se produjo una violenta colisión. La cabeza motriz descarriló y quedó desplazada hacia una vía secundaria, mientras los vagones de pasajeros permanecieron sobre los raíles.

El choque desencadenó una importante movilización de los servicios de emergencia, que debieron intervenir para rescatar a los trabajadores atrapados en la parte delantera del tren.

Dos muertos y 158 pasajeros: las consecuencias del choque en Zamora

Las consecuencias fueron especialmente graves para quienes se encontraban en los puntos directamente afectados por el impacto. El conductor del automóvil murió en el accidente. También perdió la vida Álex Pedreira, un maquinista de 32 años que realizaba prácticas profesionales y viajaba en la cabina del Alvia.

Su instructor, Francisco Picazo, sufrió heridas de extrema gravedad y debió recibir asistencia médica urgente. Los equipos de rescate trabajaron para liberar a los ferroviarios atrapados entre los restos de la cabina.

En cambio, entre los 158 pasajeros no se registraron víctimas mortales. Aunque algunos sufrieron lesiones leves, golpes o episodios de ansiedad, la mayoría pudo abandonar los vagones por sus propios medios.

El detalle que evitó una tragedia mayor: por qué no volcaron los vagones

Una de las circunstancias más sorprendentes del accidente fue el comportamiento del tren después de la colisión. Según una reconstrucción publicada por La Voz de Galicia, el impacto se produjo cuando el convoy circulaba a aproximadamente 117 kilómetros por hora.

La cabeza motriz se desprendió del resto de la formación, circunstancia que, según los investigadores citados por el periódico, resultó decisiva para evitar consecuencias todavía más graves.

El accidente ocurrido en La Hiniesta, Zamora, dejó dos muertos, entre ellos un joven maquinista de 32 años que realizaba sus prácticas profesionales. La otra víctima fatal fue un hombre de 89 años, vecino de la zona, quien manejaba el vehículo impactado.
Una de las circunstancias más sorprendentes del accidente fue el comportamiento del tren después de la colisión. Foto: EFE

De haber arrastrado los vagones hacia la vía desviada, donde había traviesas y otros materiales ferroviarios almacenados, el accidente podría haber provocado el vuelco de parte de la formación.

La separación permitió que los coches de pasajeros permanecieran sobre los raíles, evitando que el descarrilamiento se extendiera al resto del convoy. Ese detalle técnico terminó marcando una diferencia fundamental entre una tragedia de dos víctimas mortales y un escenario potencialmente mucho más devastador.

Qué reveló la investigación oficial sobre el descarrilamiento de La Hiniesta

Después del accidente, las autoridades españolas iniciaron varias investigaciones para reconstruir la secuencia de acontecimientos y determinar las circunstancias que habían permitido que un vehículo terminara sobre las vías.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) elaboró el informe final IF 34/2020, publicado en 2021 por el Ministerio de Transportes. El documento, de 50 páginas, constituye una fuente oficial para estudiar el siniestro.

En paralelo, la Justicia examinó posibles responsabilidades. En junio de 2021, el Juzgado de Instrucción número 1 de Zamora volvió a archivar provisionalmente la causa al no apreciar indicios de delito en los hechos investigados.

Más de 6 años después, el accidente de La Hiniesta en la provincia de Zamora permanece como un recordatorio de que un incidente ocurrido fuera de las vías puede desencadenar una catástrofe ferroviaria en cuestión de segundos.

Accidente de trenTragediaEspaña
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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