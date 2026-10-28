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Tragedia de trenes en España: confirman que una argentina murió en el accidente y continúa la búsqueda de Agustín Randazzo

Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años, es la víctima fatal del choque de trenes ocurrido esta mañana en Toledo. En tanto,

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Ana Martina Conte Grand y Agustín Randazzo, los argentinos en el accidente de trenes en España.
Ana Martina Conte Grand y Agustín Randazzo, los argentinos en el accidente de trenes en España. Foto: Redes sociales
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Un argentino se encuentra desaparecido tras el fatal accidente de trenes que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos.

Se trata de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el vagón número 8 de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado.

Sus familiares y amigos no saben nada de su paradero y piden ayudar a la comunidad para encontrarlo.

En los posteos en las redes sociales, principalmente en X, sus seres queridos lo describen como un hombre con barba entrecana y muchos tatuajes, que suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuras.

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El accidente ocurrido en La Hiniesta, Zamora, dejó dos muertos, entre ellos un joven maquinista de 32 años que realizaba sus prácticas profesionales. La otra víctima fatal fue un hombre de 89 años, vecino de la zona, quien manejaba el vehículo impactado.

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Marcos Llorente y Julián Álvarez en el Atlético de Madrid.

Su pareja, Sergi, encabeza la búsqueda y deja su teléfono y sus redes sociales para cualquier persona que tenga información de Agustín. El contacto es @Sergihoran en X y el teléfono que informan es el +54 9 11 4192-7700, perteneciente a su primo hermano, Rafael.

El accidente que golpeó a España

El accidente ocurrió a las 8.54, cuando el tren AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, chocó contra el tren Iryo 6076 que circulaba por delante y se encontraba detenido. Como consecuencia del impacto, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Tragedia ferroviaria en España choque de trenes
Tragedia ferroviaria en España Foto: REUTERS

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmaron al menos 68 fallecidos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para asistir a los pasajeros y determinar el alcance de la tragedia.

El operativo incluyó bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de localidades cercanas, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI), además de otros recursos de asistencia.

EspañaAccidente de trenArgentino desaparecido
Matias Greisert
Matias Greisert

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