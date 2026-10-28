Tragedia de trenes en España: confirman que una argentina murió en el accidente y continúa la búsqueda de Agustín Randazzo

Ana Martina Conte Grand y Agustín Randazzo, los argentinos en el accidente de trenes en España. Foto: Redes sociales

Un argentino se encuentra desaparecido tras el fatal accidente de trenes que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos.

Se trata de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el vagón número 8 de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado.

Sus familiares y amigos no saben nada de su paradero y piden ayudar a la comunidad para encontrarlo.

En los posteos en las redes sociales, principalmente en X, sus seres queridos lo describen como un hombre con barba entrecana y muchos tatuajes, que suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuras.

Su pareja, Sergi, encabeza la búsqueda y deja su teléfono y sus redes sociales para cualquier persona que tenga información de Agustín. El contacto es @Sergihoran en X y el teléfono que informan es el +54 9 11 4192-7700, perteneciente a su primo hermano, Rafael.

El accidente que golpeó a España

El accidente ocurrió a las 8.54, cuando el tren AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, chocó contra el tren Iryo 6076 que circulaba por delante y se encontraba detenido. Como consecuencia del impacto, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Tragedia ferroviaria en España Foto: REUTERS

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmaron al menos 68 fallecidos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para asistir a los pasajeros y determinar el alcance de la tragedia.

El operativo incluyó bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de localidades cercanas, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI), además de otros recursos de asistencia.