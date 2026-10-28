Un campeón del mundo apuntó contra el ministro de Transportes de España tras el accidente de tren

Marcos Llorente y Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: EFE

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y campeón en el Mundial 2026, criticó al ministro de Transportes, Oscar Puente, por su gestión al frente del Ministerio luego del fatal choque de trenes que dejó más de 65 muertos

En un mensaje en su cuenta de Instagram, que se hizo viral, afirmó: “Querido Oscar Puente, ¿No va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?”.

Posteo de Marcos Llorente tras el choque de trenes en España. Foto: Redes sociales

“Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto. Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen”, subrayó Marcos Llorente el campeón del mundo, en un mensaje que repostearon futbolistas como Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Joselu o Alex Baena.

“Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare”, cerró.

Atletico players celebrate the victory after winning the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Club Atlético de Madrid and FC Barcelona at Estadio Riyadh Air Metropolitano on April 14, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)NO USE FRANCE Foto: Jose Breton via Reuters Connect

El fatal accidente en Toledo

El accidente ocurrió este miércoles a las 8.54, cuando el tren AVE 2080, que había salido de Madrid con destino a Sevilla, chocó contra el tren Iryo 6076 que circulaba por delante y se encontraba detenido. Como consecuencia del impacto, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha confirmaron al menos 68 fallecidos, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar para asistir a los pasajeros y determinar el alcance de la tragedia.

A través del área de Cancillería, el gobierno de Javier Milei habilitó una línea telefónica tras el accidente que ya dejó 64 muertos. Foto: REUTERS

El operativo incluyó bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de localidades cercanas, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles (UVI), además de otros recursos de asistencia.