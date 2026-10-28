Hasta US$1.500 por noche: cuánto cuestan los alquileres en CABA, Luján y Córdoba por la visita del papa León XIV

Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre de 2026, ya tiene un impacto en los alquileres temporarios de CABA, Luján y Córdoba, con precios en dólares y cifras que alcanzan los millones de pesos.

Los relevamientos de plataformas inmobiliarias y turísticas muestran tarifas desde $58.000 por noche en Córdoba, mientras que en Luján aparecen propiedades ofrecidas por casi $22 millones para una sola noche. Los valores dependen de la ubicación, la capacidad y las fechas elegidas.

Cuánto cuestan los alquileres en Luján durante la visita del papa León XIV

Luján concentra las ofertas más elevadas para el martes 10 de noviembre, la noche previa a la misa que León XIV celebrará frente a la Basílica a las 10 del miércoles 11.

Un estudio de la plataforma inmobiliaria Propio encontró que el precio típico de los alojamientos temporarios disponibles alcanza los US$1.500 (hoy $2.312.370) por noche, frente a US$218 ($336.000) en un martes de octubre y US$480 una semana después.

En Booking también se registraron departamentos por $1.500.000 y $2.800.000, mientras que un chalet de dos dormitorios llegó a publicarse por casi $22 millones.

Sin embargo, otros portales especializados ofrecen modalidades diferentes. En Zonaprop, una casa quinta de Hostería Norte aparece anunciada por US$6.000 ($9.250.000) para el período del 8 al 11 de noviembre, con capacidad aproximada para 12 personas, pileta y estacionamiento. El aviso aclara que no incluye ropa de cama ni toallas.

En Argenprop, una vivienda de tres dormitorios ubicada a 2,2 kilómetros de la Basílica se promociona por US$5.500 la estadía completa.

Cuánto cuesta hospedarse en CABA durante la visita papal

En la Ciudad de Buenos Aires, la cadena hotelera Wyndham informó a LA NACION tarifas promedio de entre US$120 y US$155 por noche, dependiendo del establecimiento.

Por otra parte, Airbnb ofrece alojamientos desde US$160 cerca de la Catedral Metropolitana y opciones superiores a US$240 en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

La disponibilidad también presenta restricciones: una consulta a Booking indicó que el 74% de los alojamientos mostrados para la noche del 9 al 10 de noviembre no estaba disponible en la plataforma.

Argentina espera por la visita del Papa León XIV. Foto: REUTERS

Cuánto cuestan los alquileres en Córdoba y qué fechas conviene reservar

En Córdoba, un relevamiento de Booking encontró alojamientos desde $58.000 hasta $900.000 por noche para el 9 de noviembre. Además, el 81% de las propiedades del centro consultadas no figuraba disponible.

La fecha resulta determinante: según el programa oficial del Vaticano, la misa en la Escuela de Aviación Militar será el martes 10 de noviembre a las 10. Por eso, quienes viajen para asistir deberán considerar especialmente la noche del lunes 9.

Por su parte, la plataforma Despegar propone buscar estadías del 8 al 10 en Buenos Aires, del 9 al 11 en Córdoba y del 10 al 11 en Luján.

Para esta última ciudad, también está disponible el portal municipal servicios.lujan.gob.ar, con hospedajes y servicios asociados. El municipio advierte que las reservas y los pagos se realizan directamente con cada prestador y que la inscripción en el registro no garantiza la habilitación del inmueble.

Antes de contratar, conviene verificar el precio total, la cantidad de noches, los servicios incluidos y las condiciones de cancelación. Las tarifas mencionadas corresponden a publicaciones y relevamientos de octubre, por lo que pueden modificarse.