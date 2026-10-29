Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión: “Acá tienen que ganar todos”

Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

Karina Milei participó en Rosario, provincia de Santa Fe, de la primera Ronda de Negocios RIGI, que reúne a más de 2500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión, y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las grandes empresas y los proveedores nacionales. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos”, expresó.

En ese sentido, la secretaria general de la Presidencia remarcó que las pymes argentinas tienen la oportunidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

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El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo de la provincia de Santa Fe, contempla más de 2100 reuniones de negocios destinadas a promover la integración de proveedores nacionales a las cadenas de valor de grandes proyectos de inversión de minería, infraestructura e industria en todo el país.

La jornada comenzó con un panel integrado por Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También participan autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

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Por su parte, Santilli destacó la participación de las empresas nacionales y afirmó: “Hoy estamos acá con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”.

Asimismo, resaltó el carácter federal de la iniciativa y la participación de proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión. En ese sentido, mencionó el caso de una empresa minera que cuenta con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415, como ejemplo de la integración de la industria argentina a las nuevas inversiones.

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En tanto, Caputo destacó la convocatoria y el carácter federal del encuentro: “El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires”.

El Ministro sostuvo que el Gobierno nacional busca que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país” y remarcó que las inversiones anunciadas en el marco del régimen ya alcanzaron los USD 210.000 millones.

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Además, señaló que actualmente “hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI” y afirmó que “se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados”.

Por su parte, Pullaro remarcó el potencial industrial de Santa Fe y su vinculación con los sectores energético y minero. “Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó.

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El Gobernador también hizo hincapié en la importancia de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones, así como en el rol de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y promover la generación de empleo en la región.

La jornada continuará con rondas de negocios entre grandes empresas y proveedores nacionales, espacios de vinculación empresarial y paneles con gobernadores, representantes de cámaras empresariales y grandes operadoras mineras para abordar las oportunidades de desarrollo de la industria nacional y su integración a las cadenas de valor de los proyectos estratégicos.

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También se realizarán encuentros de networking, charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para pymes.

En paralelo, se llevará adelante la Segunda Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, mientras que los asistentes podrán acceder durante todo el día a los espacios institucionales de bancos y organismos de asistencia.