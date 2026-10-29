comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión: “Acá tienen que ganar todos”

La secretaria general de la Presidencia participó en Rosario de la primera Ronda de Negocios RIGI. El evento reunió a más de 2500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Karina Milei participó en Rosario, provincia de Santa Fe, de la primera Ronda de Negocios RIGI, que reúne a más de 2500 pymes y 43 grandes proyectos de inversión, y destacó la importancia de fortalecer la articulación entre las grandes empresas y los proveedores nacionales. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr: acá tienen que ganar todos”, expresó.

En ese sentido, la secretaria general de la Presidencia remarcó que las pymes argentinas tienen la oportunidad de “integrarse a grandes cadenas mineras, generar nuevos negocios y crecer y crear más puestos de trabajo”.

Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

El encuentro, organizado por el Ministerio de Economía de la Nación, con el apoyo de la provincia de Santa Fe, contempla más de 2100 reuniones de negocios destinadas a promover la integración de proveedores nacionales a las cadenas de valor de grandes proyectos de inversión de minería, infraestructura e industria en todo el país.

La jornada comenzó con un panel integrado por Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. También participan autoridades nacionales y provinciales, gobernadores, representantes de cámaras empresariales y referentes del sector productivo.

Contenido Recomendado

La Justicia ordenó el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $LIBRA

La Justicia ordenó el sobreseimiento de Javier Milei y su hermana Karina por el caso $LIBRA

La mesa política del Gobierno abordó la salud del Papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política.
Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

Por su parte, Santilli destacó la participación de las empresas nacionales y afirmó: “Hoy estamos acá con 2500 proveedores entablando negociaciones, reconstruyendo la matriz productiva y llevando adelante negocios para los argentinos, generación de trabajo, empleo, desarrollo”.

Asimismo, resaltó el carácter federal de la iniciativa y la participación de proveedores argentinos en los grandes proyectos de inversión. En ese sentido, mencionó el caso de una empresa minera que cuenta con 413 proveedores nacionales sobre un total de 415, como ejemplo de la integración de la industria argentina a las nuevas inversiones.

Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

En tanto, Caputo destacó la convocatoria y el carácter federal del encuentro: “El encuentro es un éxito porque tenemos más de 2500 pymes inscritas, 2100 reuniones organizadas y 50 rondas. Se trata de un proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de una que no ha adherido al RIGI como es Buenos Aires”.

El Ministro sostuvo que el Gobierno nacional busca que “todos los proyectos RIGI contribuyan al desarrollo de la industria y del interior del país” y remarcó que las inversiones anunciadas en el marco del régimen ya alcanzaron los USD 210.000 millones.

Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

Además, señaló que actualmente “hay 20 jurisdicciones que tienen proveedores hacia proyectos RIGI” y afirmó que “se van a generar 250.000 empleos que son formales y bien remunerados”.

Por su parte, Pullaro remarcó el potencial industrial de Santa Fe y su vinculación con los sectores energético y minero. “Sentimos que somos los socios estratégicos del sector energético, del sector minero”, afirmó.

Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

El Gobernador también hizo hincapié en la importancia de fortalecer la infraestructura logística y productiva para acompañar el crecimiento de las inversiones, así como en el rol de los puertos santafesinos para facilitar las exportaciones y promover la generación de empleo en la región.

La jornada continuará con rondas de negocios entre grandes empresas y proveedores nacionales, espacios de vinculación empresarial y paneles con gobernadores, representantes de cámaras empresariales y grandes operadoras mineras para abordar las oportunidades de desarrollo de la industria nacional y su integración a las cadenas de valor de los proyectos estratégicos.

Ronda de Negocios RIGI
Ronda de Negocios RIGI Foto: Prensa

También se realizarán encuentros de networking, charlas técnicas y presentaciones sobre herramientas de financiamiento y asistencia para pymes.

En paralelo, se llevará adelante la Segunda Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales y provinciales, mientras que los asistentes podrán acceder durante todo el día a los espacios institucionales de bancos y organismos de asistencia.

Karina MileiRIGIPyMENP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios:qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

    Cámaras de seguridad, planes de vuelo e informes migratorios: qué pidió la Justicia al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro

  2. Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil:“Felicitaciones, querido amigo”

    Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil: “Felicitaciones, querido amigo”

  3. Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

    Qué dijo Javier Milei en su primera aparición tras el triunfo de Lula y la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina

  4. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  5. Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos:“No tenía impedimentos de Interpol”

    Diego Santilli explicó por qué el Gobierno permitió la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: “No tenía impedimentos de Interpol”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Julio Zamora en el 20° aniversario del MAT:“Este museo es el lugar más emblemático de Tigre”

Celebración del 20° aniversario del Museo de Arte Tigre, en donde el intendente Julio Zamora reafirmó el compromiso para fortalecer el icónico espacio cultural

La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV:“Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Karina Milei destacó la importancia de integrar a las pymes argentinas a los grandes proyectos de inversión:“Acá tienen que ganar todos”

Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel mientras mantiene silencio ante el triunfo de Lula en Brasil:“Felicitaciones, querido amigo”

Economía

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

El Gobierno suspendió más de 21.800 pensiones por invalidez laboral:cómo recuperar el cobro en 60 días

Nuevo sueldo de empleadas domésticas:cuánto se paga por hora y por mes desde el 1° de noviembre de 2026 con el aumento

Jubilados y pensionados de ANSES con DNI terminado en 8 y 9:por qué los feriados del 21 y 24 de noviembre podrían alterar el calendario de cobro

Internacionales

Tragedia ferroviaria en España:ascienden a 74 los muertos y hay un argentino entre las víctimas

Personal de rescate trabaja en el lugar de la colisión de dos trenes de alta velocidad entre las localidades de Mora y Orgaz, cerca de Toledo, España.

Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei:“Recuerdo con nostalgia...”

Sillas voladoras y trompadas:el video de la batalla campal entre diputados en el Parlamento de Armenia

El rescate de Georgie:escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado