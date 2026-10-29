La Iglesia y su claro mensaje de cara a la visita del papa León XIV: “Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidarlo”

Raúl Pizarro junto al papa León XIV. Foto: @episcopado.argentino

Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y el encargado de coordinar las actividades del papa León XIV en la Argentina, dejó un claro mensaje en la previa de la visita del Sumo Pontífice: “Nos propusimos no entrar en la grieta, queremos cuidar la figura del Papa”.

“Nos propusimos como equipo organizador no entrar en la grieta, trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre”, aseguró el obispo auxiliar de San Isidro.

“Vamos a vivir una visita apostólica. Nos propusimos como equipo organizador no entrar en la grieta, trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre. León XIV es un cura, un pastor, nuestro guía espiritual. Nos propusimos pensar el antes, el durante y el después, de la visita”, continuó en el Coloquio sobre el Futuro de las Religiones, organizado por el suplemento Valores Religiosos de Clarín.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

“El Papa hizo milagros antes, nos puso en una misma mesa, a sentarnos, a buscar consensos y acuerdos, entre la Santa Sede, la Nunciatura, la CEA, la diócesis de Luján, los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba, Nación, Provincia, Ciudad, Córdoba, Luján, Almirante Brown. Son muchos interlocutores, mucha gente que trabaja en una misma mesa. Esto es lo propio de la línea del santo padre”, afirmó.

“Lo más importante de la visita del Papa a la Argentina es el impulso que les dará a las religiones, y que tiene el lema: ‘Bienvenidos todos, vayan y anuncien’. Hablamos de una iglesia que quiere ser hospitalaria, acogedora”, cerró.

Cuándo llega el Papa León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

domingo 8 de noviembre a las 16.30 , procedente de Uruguay. Según el itinerario oficial publicado por el Vaticano , León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el, procedente de Uruguay.

Ese mismo día participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, previsto para las 17.50, según el cronograma de la Santa Sede. Posteriormente, a las 18.30, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El Papa León XIV fue operado de un nódulo pulmonar. Foto: REUTERS

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y autoridades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba , donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.

Dónde serán las misas del Papa León XIV en la Argentina y qué actividades están confirmadas

El programa oficial contempla tres misas y una vigilia juvenil en distintos puntos del país:

A pocos kilómetros de Buenos Aires, Luján conserva una basílica monumental Foto: Facebook / Imágenes en la Historia

Lunes 9 de noviembre, 11.30 : misa en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre, 10.00 : misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, Córdoba.

Martes 10 de noviembre, 20.15 : vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre, 10.00: misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita tendrá además un significado histórico: será la primera de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.