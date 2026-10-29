El rescate de Georgie: escucharon llantos durante días detrás de una pared, rompieron el concreto y encontraron un perro atrapado

Los trabajadores comenzaron a escuchar llantos que parecían provenir de una zona inferior de la construcción. Foto: McKamey Animal Center.

Durante varios días, los empleados de un centro de donaciones de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, escucharon llantos provenientes de una zona inaccesible del edificio. Finalmente descubrieron que los sonidos pertenecían a un perro atrapado dentro de una tubería de drenaje. El 6 de octubre de 2026, trabajadores municipales rompieron parte del concreto para permitir su rescate y trasladarlo a un centro veterinario.

De dónde provenían los misteriosos llantos que escuchaban los empleados

La historia ocurrió en un establecimiento de Goodwill ubicado sobre Dodds Avenue, en Chattanooga. Los trabajadores comenzaron a escuchar llantos que parecían provenir de una zona inferior de la construcción.

Los sonidos continuaron durante varios días sin que pudieran identificar exactamente su origen. El lugar desde donde se escuchaban resultaba inaccesible, lo que dificultaba localizar a quien los producía.

Según informó la agencia estadounidense UPI, finalmente descubrieron que un perro había caído dentro de una tubería de drenaje situada debajo del edificio y no podía salir por sus propios medios.

El animal permanecía atrapado en un sector rodeado de concreto. Su ubicación impedía que los empleados pudieran alcanzarlo directamente, por lo que solicitaron ayuda especializada.

Cómo rompieron el concreto para rescatar al perro atrapado

El martes 6 de octubre, personal del Departamento de Obras Públicas de Chattanooga acudió al establecimiento para participar del operativo.

Los trabajadores comenzaron a retirar el concreto que rodeaba la tubería, mientras los agentes de protección animal del McKamey Animal Center preparaban el rescate.

Una vez abierto un espacio suficiente, los rescatistas consiguieron alcanzar al perro y extraerlo del conducto donde había permanecido atrapado durante varios días.

Las imágenes difundidas por la organización muestran al animal con el pelaje enmarañado, cubierto de tierra y residuos, además de algunas heridas visibles.

El animal permanecía atrapado en un sector rodeado de concreto. Foto: McKamey Animal Center.

Después de sacarlo de la tubería, fue trasladado al McKamey Animal Center para recibir atención veterinaria.

El operativo necesitó la colaboración de los empleados de Goodwill, personal municipal y agentes especializados en protección animal.

Qué pasó con Georgie después del rescate y qué se sabe de su familia

Después de ser rescatado, el perro recibió el nombre de Georgie y quedó bajo supervisión veterinaria del McKamey Animal Center.

Según una actualización recogida por The Cool Down el 15 de octubre , los profesionales continuaban evaluando sus lesiones y su estado general después de la experiencia.

La organización manifestó optimismo sobre su recuperación, aunque no había confirmado que el animal recibiera el alta médica.

El refugio también difundió fotografías de Georgie y solicitó colaboración para localizar a sus propietarios. Su objetivo era identificar a la familia y facilitar un posible reencuentro.

Los responsables agradecieron públicamente a los empleados de Goodwill y al Departamento de Obras Públicas de Chattanooga por haber colaborado en el rescate.

Este artículo fue elaborado por un periodista de Canal 26 con la asistencia de la IA.