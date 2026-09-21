Cómo viajar a Luján para ver al Papa León XIV desde CABA

Basílica de Luján Foto: Tripadvisor

La ciudad de Luján se prepara para vivir una jornada histórica. El miércoles 11 de noviembre de 2026, el papa León XIV celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, como cierre de su visita a la Argentina. Será la última actividad pastoral del pontífice antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y continuar su viaje hacia Perú.

La misa central está prevista para las 10, aunque se espera que miles de personas comiencen a llegar durante la madrugada. Debido a la magnitud de la convocatoria, los horarios del transporte, los accesos y la circulación podrían sufrir modificaciones.

Cómo viajar a Luján para ver al Papa León XIV

Una de las alternativas más utilizadas para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es la línea 57, que cuenta con servicios hacia Luján desde diferentes puntos de CABA. Según el ramal elegido, el colectivo puede finalizar su recorrido en la Terminal de Ómnibus o detenerse cerca del centro histórico.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

Durante la visita papal podrían implementarse cortes de calles, desvíos y paradas alternativas. Por eso, será fundamental consultar los canales oficiales de las empresas y del Municipio de Luján antes de salir.

La principal recomendación será viajar con varias horas de anticipación, debido a que se esperan importantes demoras en los accesos.

Cómo ir a Luján en tren desde Once

Otra opción es utilizar la línea Sarmiento. El recorrido habitual consiste en tomar el tren desde Once hasta Moreno y, desde allí, combinar con el servicio que conecta Moreno con Luján y Mercedes.

El tramo Moreno-Luján posee menos frecuencias que el servicio eléctrico entre Once y Moreno. Por ese motivo, conviene verificar previamente los horarios y no depender del último tren disponible.

Estación de Lulán Foto: Wikipedia

Desde la estación Luján hasta la Basílica existen poco más de dos kilómetros. El trayecto puede realizarse caminando en aproximadamente media hora o mediante colectivos locales, aunque sus recorridos podrían cambiar por el operativo de seguridad.

También será importante llevar la tarjeta SUBE cargada, agua, protector solar, medicación personal y calzado cómodo.

Viajar en auto a Luján: qué tener en cuenta

Luján se encuentra a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso habitual en automóvil se realiza por la Autopista del Oeste y la Ruta Nacional 7.

Sin embargo, se espera la instalación de controles vehiculares, cortes y estacionamientos especiales. Quienes viajen en auto deberían evitar intentar ingresar directamente al centro y consultar cuáles serán las zonas habilitadas para estacionar.

Una alternativa será dejar el vehículo en sectores periféricos y completar el recorrido a pie. Además, conviene fijar un punto de encuentro con familiares o amigos, porque la gran concentración de personas podría afectar las comunicaciones móviles.

Una convocatoria que ya impacta en viajes y alojamientos

La expectativa por la llegada del Papa comenzó a sentirse varios meses antes. Las consultas de alojamiento en Luján para esa fecha aumentaron un 1803%, mientras que las búsquedas de pasajes en micro crecieron un 470% frente al mismo período del año anterior.

Ante la limitada disponibilidad, localidades como General Rodríguez y Pilar aparecen como opciones para quienes necesiten hospedarse cerca de Luján.

Casco histórico de Luján Foto: Turismo Buenos Aires

Las estimaciones oficiales difundidas hasta el momento hablan de una convocatoria de varios millones de personas, lo que representará un desafío extraordinario para los servicios de transporte, seguridad, salud y emergencias.

La historia de la Virgen de Luján y el milagro de la carreta

La elección del santuario no es casual. Su historia se remonta a 1630, cuando dos imágenes religiosas procedentes de Brasil eran trasladadas en una carreta hacia el norte del territorio.

La historia comienza en 1630 Foto: Wikipedia

Según la tradición, al llegar a las cercanías del río Luján, los bueyes se detuvieron y no pudieron continuar. La carreta solamente volvió a moverse cuando retiraron el cajón que contenía una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción.

Los presentes interpretaron aquel episodio como una señal de que la imagen deseaba permanecer en ese lugar. Así comenzó una devoción que atravesó casi cuatro siglos.

La construcción tardó 35 años Foto: Wikipedia

En esta historia tuvo un papel fundamental Manuel Costa de los Ríos, conocido como el Negro Manuel, quien dedicó su vida al cuidado de la imagen y a recibir a los peregrinos. Con el crecimiento de la veneración, Ana de Matos impulsó su traslado y la construcción de una capilla para albergar a una cantidad cada vez mayor de fieles.

La construcción de la Basílica de Luján

La actual Basílica comenzó a construirse en 1890. Su arquitectura neogótica, sus vitrales y sus dos torres de 106 metros de altura la convirtieron en uno de los templos más reconocibles de la Argentina.

En ese escenario cargado de historia, León XIV encabezará una celebración que marcará el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

Entre las torres neogóticas, la memoria de aquella carreta que se detuvo en 1630 y una multitud llegada desde distintos rincones del país, Luján volverá a convertirse en el corazón espiritual de la Argentina.