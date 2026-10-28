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La visita del Papa León XIV afectará la definición del fútbol argentino: cómo se reprogramaría la última fecha del Clausura

La definición del campeón y la clasificación a las copas tendrá un cambio el cronograma por la llegada del Sumo Pontífice. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pelota de fútbol AFA celeste y blanca.
Pelota de fútbol AFA celeste y blanca. Foto: Pexels
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La Asociación del Fútbol Argentino analiza cambiar el cronograma de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, que estaba estipulada para el primer fin de semana de noviembre, debido a que coincide con la visita del Papa León XIV, del 8 al 11 del penúltime mes del año.

Las modificaciones se deben a que Aprevide no brindaría servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11, mientras que el Comité de Seguridad de CABA haría lo propio hasta el martes 10 inclusive. De esta manera, la última fecha de la etapa regular del campeonato se jugaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Esta medida no alteraría el calendario establecido para los playoffs.

Defensa y Justicia vs Boca Juniors. Foto: X @ClubDefensayJus

Por su parte, la Liga Profesional tendrá este jueves la reunión semanal para definir estos cambios en el cronograma, ya consensuado pero sin confirmación oficial hasta el momento.

Por primera vez desde su asunción, el papa León XIV llegará a la Argentina en una visita de tres días. El sumo pontífice arribará el domingo 8 de noviembre y ya se conocen los tres lugares que visitará y parte de su agenda en el país.

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El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

León XIV volará desde Uruguay a la Argentina, donde estará hasta el miércoles 11 y, además de la Ciudad de Buenos Aires, estará en Luján, la capital nacional de la fe, y en la ciudad de Córdoba.

Debido a esta visita histórica para el país, además de los feriados y los cortes en el tránsito diario, el fútbol argentino también haría una excepción en el cronograma habitual, tanto de la Primera División como de sus otras categorías, teniendo en cuenta que en dicha jornada se definirán los clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2026, el campeón de la tabla anual y la clasificación a las copas.

Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV.
Cortes de tránsito en Palermo por la visita del papa León XIV. Foto: buenosaires.gob.ar

Además, se suma la primera final de la Primera Nacional por el ascenso a la Primera División, que se postergará una semana, al igual que el inicio del reducido (14 y 15 de noviembre). P

Por su parte, la final por el segundo ascenso a Primera División se disputará el 19/12. La Primera B y la Primera C también sufrirán modificaciones: las instancias decisivas de sus respectivos Reducidos se retrasarán siete días.

Torneo ClausuraLiga Profesional de FútbolPapa León XIV
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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