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El Papa León XIV confirmó que viene a la Argentina tras su operación: “Me llena de alegría regresar al continente”

El Vaticano ratificó el viaje después de que los médicos confirmaran su buena recuperación. Estará cuatro días en el país y se reunirá con Javier Milei.

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El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli.
El papa León XIV reapareció tras recibir el alta del hospital Gemelli. Foto: EFE.
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El Papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre que viajará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú. La Oficina de Prensa de la Santa Sede ratificó que el recorrido se realizará según lo previsto, después de que los médicos comprobaran una evolución favorable de su salud tras la reciente operación pulmonar.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó el pontífice en un comunicado oficial difundido por Vatican News.

El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón.
El papa León XIV volvió a recorrer la plaza de San Pedro tras su operación por cáncer de pulmón. Foto: REUTERS

En el mismo mensaje, León XIV agregó: “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

El Vaticano confirmó el viaje del Papa a la Argentina: qué dijeron los médicos sobre su salud

La confirmación llega dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pontífice el pasado 13 de octubre. Según informó la Santa Sede, la operación se desarrolló con éxito y sin complicaciones, mientras que los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada.

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El comunicado oficial también confirmó que no será necesario ningún tratamiento oncológico adicional. Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó gradualmente sus actividades públicas, con períodos de descanso y una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

El doctor Luigi Carbone confirmó que la recuperación posoperatoria continúa avanzando y que los últimos estudios clínicos y análisis de laboratorio mostraron resultados favorables.

De acuerdo con la evaluación médica, “no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”.

La Santa Sede confirmó así que el recorrido por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará del 6 al 17 de noviembre, conforme al programa anunciado anteriormente.

Cuándo llega el Papa León XIV a la Argentina y qué lugares visitará

  • Según el itinerario oficial publicado por el Vaticano, León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Uruguay.
  • Ese mismo día participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, previsto para las 17.50, según el cronograma de la Santa Sede. Posteriormente, a las 18.30, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
  • El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y autoridades religiosas.
  • El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una celebración religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral. Posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.
  • Finalmente, el miércoles 11 visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa en Luján, antes de partir hacia Perú.
Luciano Pereyra anuncia que le cantará al Papa en su visita a la Argentina.
Luciano Pereyra anuncia que le cantará al Papa en su visita a la Argentina.

Dónde serán las misas del Papa León XIV en la Argentina y qué actividades están confirmadas

El programa oficial contempla tres misas y una vigilia juvenil en distintos puntos del país:

  • Lunes 9 de noviembre, 11.30: misa en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.
  • Martes 10 de noviembre, 10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, Córdoba.
  • Martes 10 de noviembre, 20.15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.
  • Miércoles 11 de noviembre, 10.00: misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La visita tendrá además un significado histórico: será la primera de un Papa a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país.

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