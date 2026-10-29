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Los expertos en jardinería revelaron un valioso truco: para qué sirve hacerle un corte a la lengua de suegra en forma de V invertida

Se trata de una técnica sencilla que permite multiplicar esta planta en casa y sin necesidad de gastar dinero. Cómo preparar la hoja y cuáles son los tips a seguir para favorecer sus raíces.

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El secreto de la lengua de suegra: para qué sirve hacerle un corte en forma de V invertida
El secreto de la lengua de suegra: para qué sirve hacerle un corte en forma de V invertida Foto: Gemini IA
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La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas por los amantes de la jardinería para decorar el hogar y llenar de verde los ambientes. Gracias a sus hojas blancas, verdes y alargadas, son ideales para jardines y balcones. Sin embargo, también es posible reproducirla en casa con un método sencillo que solo necesita una hoja sana, un recipiente y agua.

Este truco fue difundido por el especialista en plantas Álvaro Pedrera, quien indicó en su cuenta oficial de Instagram que para que la lengua de suegra pueda reproducirse, hay que hacerle un corte en forma de V invertida en el extremo de la hoja que se colocará en el agua.

El secreto de la lengua de suegra: para qué sirve hacerle un corte en forma de V invertida
El secreto de la lengua de suegra: para qué sirve hacerle un corte en forma de V invertida Foto: Gemini IA

Según él, esta técnica busca aumentar la superficie de contacto y facilitar el proceso de enraizamiento. Aunque puede requerir paciencia, permite obtener nuevas plantas a partir de un ejemplar que ya tenemos.

Para qué sirve hacerle un corte en V invertida a la lengua de suegra

El objetivo de este procedimiento es favorecer la propagación de la lengua de suegra, ya que al modificar la forma del extremo de la hoja, de esa forma se facilitaría el contacto del extremo de la hoja con el agua y de esa forma, se busca facilitar el contacto con el agua durante el desarrollo de las raíces.

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Para probar esta técnica, hay que seguir algunos pasos:

  • Elegir una hoja sana: conviene seleccionar una hoja adulta, firme y sin manchas ni signos de deterioro.
  • Realizar el corte: con una herramienta limpia y afilada, hacer una V invertida en el extremo que se colocará en el agua.
  • Dejar secar el corte: permitir que la herida se seque durante varias horas antes de sumergirla ayuda a reducir el riesgo de pudrición.
  • Colocar la hoja en agua: ubicarla en un recipiente limpio, con el extremo cortado sumergido y el resto de la hoja fuera del agua.
  • Renovar el agua: cambiarla aproximadamente una vez por semana y mantener el recipiente en un lugar luminoso, sin sol directo intenso.

Las primeras raíces pueden tardar varias semanas o incluso meses en aparecer. Por eso, es importante tener paciencia y controlar que la hoja no se ablande ni presente signos de pudrición.

El secreto de la lengua de suegra: para qué sirve hacerle un corte en forma de V invertida
El secreto de la lengua de suegra: para qué sirve hacerle un corte en forma de V invertida Foto: Gemini IA

Cómo recuperar una lengua de suegra con exceso de agua

El exceso de riego es el principal enemigo de la Sansevieria (o Lengua de suegra). Para salvar tu lengua de suegra sin usar tratamientos agresivos, sigue estos pasos:

  • Inspecciona las raíces: Retira la planta y elimina cualquier raíz podrida o blanda.
  • Asegura el drenaje: Utiliza sustrato para suculentas y macetas con orificios de salida.
  • Reduce el riego: Deja secar la tierra por completo antes de volver a regar.
  • Maximiza la luz: Ubícala en un espacio con luz indirecta brillante para acelerar la firmeza de las hojas.
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