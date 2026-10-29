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Dolor en la música argentina: murió Juan Marcelo a los 82 años, el artista que cantó “Bailando en una pata”, musicalizó “Rolando Rivas, taxista” y fue ídolo en los 70

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento del artista, que alcanzó la popularidad en los años 70. El adiós que conmocionó a la música.

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murió juan marcelo del dúo juan y juan
Juan Marcelo murió este jueves 29 de octubre a los 82 años. Foto: Cuenta de Facebook "Retro Infancia"
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Murió Juan Marcelo a los 82 años, el cantante y compositor argentino que alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1960 y 1970 como integrante del dúo Juan y Juan, junto a Juan Eduardo Carballo. La noticia de su fallecimiento se conoció este jueves 29 de octubre y fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó su participación en la música popular y sus composiciones para reconocidas telenovelas nacionales.

De qué murió Juan Marcelo y cómo fue la despedida de su compañero de Juan y Juan

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento mediante un comunicado en el que destacó la trayectoria musical del artista y su relación con la televisión. “Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina”, expresó la entidad. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la causa de su muerte

Uno de los mensajes más personales llegó de Juan Eduardo Carballo, su compañero de dúo, quien compartió una fotografía de ambos durante su juventud y recordó las experiencias que atravesaron juntos. “Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó”, escribió el músico.

En su despedida, también recordó que habían construido su carrera sin conocer demasiado sobre el funcionamiento de la industria musical. “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida”, concluyó.

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Murió Juan Marcelo a los 82 años del dúo juan y juan
Entre sus temas más recordados aparecen “¿Hola, qué tal?”, “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor” y “Ahora que soy libre”. Foto: Diario de Cultura

Quién era Juan Marcelo y cuáles fueron sus canciones más famosas

Juan Marcelo nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, con el nombre de Enrique Raúl de Jesús. Su carrera alcanzó una importante proyección cuando formó, junto a Juan Eduardo Carballo, el dúo Juan y Juan, que se consolidó en la música beat y melódica argentina.

Ambos se conocieron en la Costa Atlántica y llamaron la atención del productor Ricardo Kleinman, quien los impulsó a grabar sus primeras canciones. La dupla consiguió una presencia destacada en la radio, la televisión y los espectáculos musicales de la época.

Entre sus temas más recordados aparecen ¿Hola, qué tal?, Balada para un gordo, Bailando en una pata, Un día de calor y Ahora que soy libre.

El dúo participó en programas como Alta Tensión y Sótano Beat, además de compartir escenarios con figuras de la música argentina e internacional. Durante los años 70, sus canciones también circularon por distintos países de América.

Qué canciones de Juan Marcelo aparecieron en las telenovelas argentinas

Después de su etapa en Juan y Juan, el músico desarrolló una carrera como solista, compositor y productor. Una de sus principales contribuciones fue la creación de canciones para ficciones televisivas, especialmente durante su colaboración con el guionista Alberto Migré.

Para la telenovela Rolando Rivas, taxista, protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra, compuso Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados), una canción asociada con la historia romántica de sus personajes.

murió juan marcelo del dúo juan y juan
El artista murió a los 82 años. Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices

Su música también estuvo presente en Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó Eso me pasa por volar y participó como actor. También fue responsable de Mi libertad, no, la canción de apertura de El infiel, recordada por su comienzo “el amor es así”.

Su trayectoria incluyó participaciones cinematográficas en El profesor patagónico, junto a Luis Sandrini, así como en Ritmo a todo color y Cosa de locos.

Con su fallecimiento, la música argentina despide a uno de los intérpretes cuyas composiciones acompañaron tanto los éxitos radiales de los años 70 como algunas de las telenovelas más recordadas del país.

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