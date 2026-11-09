Ayudó a más de 500 gatos y perros en Mar del Plata: ahora organiza clases de yoga para conseguirles una familia

Ayudó a más de 500 animales y ahora organiza clases de yoga con gatos para conseguirles un hogar. Foto: Instagram viviendo.enmanada

En Mar del Plata, una mujer convirtió su amor por los animales en una misión que ya cambió cientos de vidas. Se llama Abril, es la creadora de Viviendo en Manada y, en apenas seis años, brindó tránsito a más de 350 gatos y 150 perros, además de aves, conejos y hasta un cerdito.

Pero su iniciativa tiene una particularidad: organiza clases de yoga con gatos rescatados para recaudar fondos y acercarlos a posibles adoptantes. Detrás de esta propuesta hay una historia marcada por el maltrato animal, los desafíos económicos y la búsqueda de segundas oportunidades.

De una perra maltratada a una red solidaria: cómo nació Viviendo en Manada en Mar del Plata

Todo comenzó con una perra a la que Abril llama cariñosamente “La Gorda”. La había adoptado en una jornada organizada por la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (APAAA), frente a la Catedral de Mar del Plata. Con el tiempo descubrió que el animal había sufrido graves episodios de violencia y conservaba numerosas cicatrices.

Abril comenzó su labor solidaria en 2020, conmovida por la historia de una perra que había sufrido maltrato. Foto: Instagram viviendo.enmanada

Aquellas marcas cambiaron su manera de mirar el abandono animal. Según relató a medios locales, la perra había sido víctima de maltrato extremo y presentaba lesiones que evidenciaban el sufrimiento atravesado. Desde entonces, Abril decidió involucrarse para evitar que otros animales vivieran situaciones similares.

En mayo de 2020 recibió en tránsito a Lola, su primera perra rescatada. Dos años después comenzaron a llegar los gatos. La iniciativa fue creciendo hasta que, en 2023, creó Viviendo en Manada, una página de Instagram destinada a difundir casos, conseguir ayuda económica y encontrar familias responsables para los animales recuperados.

Rescató 350 gatos y 150 perros: el trabajo detrás de cada adopción responsable

Las cifras reflejan la dimensión de su compromiso. Según informó el diario La Capital en octubre de 2026, Abril había brindado tránsito a al menos 350 gatos, 150 perros y una veintena de aves, además de conejos y un cerdito. Sin embargo, detrás de cada número existe una historia diferente.

Abril brindó tránsito a al menos 350 gatos, 150 perros y una veintena de aves, además de conejos y un cerdito. Foto: Instagram viviendo.enmanada

Su trabajo no consiste únicamente en retirar animales de situaciones de abandono. También implica ofrecerles un espacio seguro mientras reciben atención veterinaria, recuperan la confianza y esperan una familia. En muchos casos, los tratamientos, la alimentación y los cuidados especiales requieren recursos difíciles de conseguir.

Uno de los episodios que impulsó la creación de su comunidad fue el rescate de Floppy. Abril creyó inicialmente que la perra estaba embarazada, pero descubrieron que padecía piometra, una infección uterina potencialmente mortal que requería una intervención quirúrgica. Ante los gastos veterinarios, decidió pedir colaboración y ampliar su red de contactos.

Yoga con gatos rescatados: la original iniciativa para recaudar fondos y encontrar familias

Para sostener los rescates, Abril encontró una manera diferente de conectar a los animales con la comunidad: organizar encuentros de yoga con gatos que esperan ser adoptados. La propuesta combina una actividad de bienestar con la posibilidad de conocer a futuros integrantes de una familia.

Entre tratamientos veterinarios, hogares de tránsito y campañas de donaciones, creó Viviendo en Manada, una red que transforma el abandono en nuevas oportunidades. Video: Instagram viviendo.enmanada

Las jornadas se realizan mensualmente con la colaboración de docentes que ofrecen su trabajo de manera solidaria y estudios que facilitan sus instalaciones. Mientras los participantes practican yoga, los gatos comparten el espacio y tienen la oportunidad de interactuar con personas interesadas en conocerlos.

Además de recaudar dinero para cubrir necesidades veterinarias y alimentación, estos encuentros permiten visibilizar la importancia de adoptar responsablemente. La propuesta busca que los asistentes descubran las historias detrás de cada animal y comprendan que brindarles un hogar implica asumir un compromiso duradero.

La historia de Tinto, el gato maltratado que encontró una segunda oportunidad en Mar del Plata

Entre los cientos de animales que pasaron por sus cuidados aparece Tinto, un gato cuya historia provocó indignación en Mar del Plata. En el barrio Acantilados, un grupo de adolescentes lo obligó a consumir vino tinto y alimentos picantes. El episodio se difundió públicamente y movilizó a rescatistas.

Para solventar los gatos, Abril organiza encuentros de yoga con gatos que esperan ser adoptados. Foto: Instagram viviendo.enmanada

Después de recibir asistencia inicial de otra voluntaria, Tinto llegó a la casa de Abril, donde permaneció en tránsito mientras se buscaba una familia. Tras los controles veterinarios, comenzó una nueva etapa lejos de las situaciones de maltrato que había atravesado.

Finalmente apareció Valentina, una joven que seguía Viviendo en Manada desde hacía años y deseaba adoptar un gato adulto. Cuando pudo recibirlo, Tinto encontró su hogar definitivo. Su historia resume el propósito de Abril: transformar el abandono en una oportunidad de volver a confiar, demostrando que detrás de cada rescate existe la posibilidad de un nuevo comienzo.