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Dejó sus estudios para combatir en la Guerra del Paraguay: el pueblo bonaerense que homenajea al hijo de Sarmiento, muerto en una batalla a los 21 años

A 145 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo nació junto al ferrocarril y homenajea al hijo adoptivo de Sarmiento, muerto en la Guerra del Paraguay con solo 21 años.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Capitán Sarmiento
La Cuna de la Bandera Bonaerense Foto: Instagram @airesdecultura
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En el norte de la provincia de Buenos Aires existe una localidad atravesada por una historia de pérdida, heroísmo y memoria familiar. Su nombre no recuerda directamente a un presidente, como muchos podrían imaginar, sino a su hijo adoptivo, un joven que dejó su vida cotidiana para combatir en una de las guerras más sangrientas de Sudamérica.

Se trata de Capitán Sarmiento, una ciudad ubicada a aproximadamente 145 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 8. Su denominación homenajea a Domingo Fidel Sarmiento, conocido como “Dominguito”, quien murió en la batalla de Curupaytí, durante la Guerra de la Triple Alianza.

Aquel episodio golpeó profundamente a Domingo Faustino Sarmiento. Años después, el educador y expresidente convirtió su dolor en un libro dedicado al joven. Al mismo tiempo, una estación ferroviaria bonaerense comenzaba a mantener vivo su nombre.

Capitán Sarmiento: el pueblo bonaerense que nació junto al ferrocarril

La historia de Capitán Sarmiento está relacionada con la expansión ferroviaria de finales del siglo XIX. Su estación formaba parte del recorrido que unía San Antonio de Areco con Pergamino, un corredor clave para transportar pasajeros, cereales, ganado y diferentes mercaderías.

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Capitán Sarmiento
Un homenaje al hijo de Sarmiento Foto: Instagram @airesdecultura

Aunque existen referencias sobre movimientos poblacionales anteriores, el crecimiento sostenido comenzó alrededor de 1884, cuando Gerardo Gómez instaló un comercio junto a la estación. El establecimiento se transformó en un punto de encuentro para trabajadores rurales, viajeros y familias que empezaban a radicarse en la zona.

El 11 de junio de 1884 quedó reconocido como fecha fundacional. Al igual que ocurrió con numerosos pueblos bonaerenses, primero llegaron las vías y los trabajadores ferroviarios. Después aparecieron los almacenes, las casas, las escuelas y las instituciones públicas.

Capitán Sarmiento
Capitán Sarmiento, historia bonaerense Foto: Instagram @airesdecultura

Durante varias décadas, la población perteneció al antiguo partido de Bartolomé Mitre, hoy denominado Arrecifes. Recién en 1961 se creó el partido de Capitán Sarmiento, lo que permitió consolidar su autonomía política y administrativa.

Quién fue Dominguito, el hijo adoptivo del prócer argentino

Domingo Fidel Sarmiento nació en Santiago de Chile en 1845. Era hijo biológico de Domingo Castro y Benita Martínez Pastoriza, quien posteriormente se casó con Domingo Faustino Sarmiento. El futuro presidente lo adoptó y construyó con él una relación profundamente afectiva.

Dominguito Sarmiento
Dominguito Sarmiento

Dominguito demostró interés por la lectura, la escritura y los asuntos públicos. Sin embargo, su vida cambió con el comienzo de la Guerra de la Triple Alianza, el conflicto que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay.

El joven se incorporó al Ejército y alcanzó el grado de capitán. El 22 de septiembre de 1866 participó en la batalla de Curupaytí, una ofensiva que terminó en desastre para las fuerzas aliadas. Las defensas paraguayas, protegidas por trincheras y un terreno difícil, resistieron el ataque y provocaron numerosas bajas.

Tumba de Dominguito Sarmiento en el Cementerio de la Recoleta
Tumba de Dominguito Sarmiento en el Cementerio de la Recoleta

Dominguito murió durante el combate cuando tenía 21 años. La noticia encontró a Sarmiento cumpliendo tareas diplomáticas en Estados Unidos y le causó una herida emocional que lo acompañó durante el resto de su vida.

El libro con el que Sarmiento conservó la memoria de su hijo

Tras conocer la muerte de Dominguito, Sarmiento comenzó a escribir una biografía íntima en 1867. Esa primera versión no fue publicada durante su vida. Décadas después preparó otro texto, con un tono más patriótico, destinado a presentar a su hijo como un ejemplo de sacrificio y compromiso con la Nación.

La obra apareció el 17 de junio de 1886, en formato de folletín en el periódico El Censor. Su título completo recordaba al “valiente y deplorado capitán Domingo Fidel Sarmiento”, muerto en Curupaytí.

La publicación logró transformar una tragedia familiar en un relato colectivo. Para entonces, la estación bautizada en homenaje al joven ya impulsaba el desarrollo del pueblo bonaerense que terminaría llevando su nombre.

La localidad donde también nació la bandera bonaerense

El protagonismo histórico de Capitán Sarmiento no terminó en el siglo XIX. Más de cien años después de la llegada del ferrocarril, la localidad volvió a ocupar un lugar simbólico dentro de la provincia.

En 1995, cinco jóvenes de la ciudad participaron de un concurso organizado para crear la bandera de la provincia de Buenos Aires. Su propuesta resultó elegida y, en 1997, Capitán Sarmiento fue declarada oficialmente “Cuna de la Bandera Bonaerense”.

El diseño combina el verde de la llanura, el azul de los ríos y el cielo, una línea roja relacionada con el federalismo y distintos símbolos vinculados con la producción, la cultura y el progreso.

Qué conocer durante una escapada a Capitán Sarmiento

Actualmente, la localidad mantiene un perfil tranquilo, rural y tradicional, ideal para una escapada de fin de semana. Sus calles arboladas, sus construcciones antiguas y los establecimientos de campo permiten descubrir una identidad menos difundida que la de otros destinos bonaerenses.

Capitán Sarmiento, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Parque Natural Capitán Sarmiento.
Capitán Sarmiento, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Parque Natural Capitán Sarmiento.

La zona también se destaca por la cría de caballos de carrera y petisos de polo. Allí se encuentra El Trébol Polo Club, una institución tradicional relacionada con este deporte. La propuesta turística se completa con cabalgatas, encuentros de artesanos, celebraciones populares y actividades rurales.

Así, Capitán Sarmiento reúne tres grandes capítulos de la historia argentina: la muerte del hijo adoptivo de un prócer en la Guerra del Paraguay, el avance del ferrocarril por el interior bonaerense y la creación de uno de los símbolos más importantes de la provincia.

TurismoPuebloProvincia de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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