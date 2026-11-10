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En la segunda jornada sin actividad local, el riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos básicos

El indicador que elabora el JP Morgan se ve beneficiado por el alza de los bonos argentinos que operan en Wall Street. La visita del papa León XIV mantiene sin actividad a los mercados domésticos.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane
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El riesgo país de la Argentina vuelve a bajar este martes y se aleja de los 900 puntos básicos, en medio de una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del Papa León XIV.

El indicador del JP Morgan opera a 857 puntos, cediendo 15 unidades respecto a los 872 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un descenso del 1,9%.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

De esta manera, se extiende la caída del lunes, cuando tuvo un retroceso de 52 unidades.

Aún con esa nueva baja, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 51,5%.

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Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos
Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

El retroceso se da ante una buena performance para los bonos soberanos, que avanzan 1%, y resultados mixtos de las acciones argentinas que buscan continuar recuperándose del impacto de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la segunda vuelta en Brasil.

Las mayores ganancias se observaron en los papeles de Tenaris (1%) e Irsa (0,9%). Por el contrario, Corporación América y Banco Macro, perdían un 2,2% y un 2,1%, respectivamente.

Merval, acciones argentinas
Merval, acciones argentinas

A nivel local, no hay actividad cambiaria, es decir, no cotizan el dólar oficial ni los financieros. Lo mismo sucede en los mercados bursátiles y en la Caja de Valores por el feriado en la Ciudad de Buenos Aires.

Riesgo PaísMercadosAcciones argentinas
Matias Greisert
Matias Greisert

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