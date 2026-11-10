En la segunda jornada sin actividad local, el riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos básicos

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

El riesgo país de la Argentina vuelve a bajar este martes y se aleja de los 900 puntos básicos, en medio de una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del Papa León XIV.

El indicador del JP Morgan opera a 857 puntos, cediendo 15 unidades respecto a los 872 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un descenso del 1,9%.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

De esta manera, se extiende la caída del lunes, cuando tuvo un retroceso de 52 unidades.

Aún con esa nueva baja, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 51,5%.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

El retroceso se da ante una buena performance para los bonos soberanos, que avanzan 1%, y resultados mixtos de las acciones argentinas que buscan continuar recuperándose del impacto de las elecciones de medio término en Estados Unidos y la segunda vuelta en Brasil.

Las mayores ganancias se observaron en los papeles de Tenaris (1%) e Irsa (0,9%). Por el contrario, Corporación América y Banco Macro, perdían un 2,2% y un 2,1%, respectivamente.

Merval, acciones argentinas

A nivel local, no hay actividad cambiaria, es decir, no cotizan el dólar oficial ni los financieros. Lo mismo sucede en los mercados bursátiles y en la Caja de Valores por el feriado en la Ciudad de Buenos Aires.