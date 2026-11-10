comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El diputado Esteban Paulón exigió explicaciones al Gobierno por la adjudicación de lugares preferenciales en la misa del Papa León XIV

Esteban Paulón presentó un pedido de informes para conocer quiénes fueron invitados al sector exclusivo, cuánto costaron las carpas y el catering y quién financió el operativo.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La primera misa del papa León XIV en Argentina.
La primera misa del papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La polémica por los invitados VIP en la misa que el Papa León XIV encabezó frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el Gobierno explique los criterios utilizados para seleccionar a los asistentes que ocuparon un sector exclusivo, con carpas, catering y ubicaciones preferenciales cerca del Sumo Pontífice.

La iniciativa apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, luego de los cuestionamientos por el rechazo de acreditaciones a periodistas y las comodidades dispuestas para empresarios, funcionarios y figuras del espectáculo durante la ceremonia de este lunes.

“En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, expresó Paulón en su cuenta de X. Y agregó: “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”.

Esteban Paulón, diputado
Esteban Paulón, el diputado que le pide explicaciones al Gobierno. Foto: Wikipedia

Qué quiere saber el diputado sobre los invitados VIP en la misa del Papa

En su presentación, Paulón solicitó que las autoridades informen la capacidad total del sector especial, su ubicación, la cantidad de carpas instaladas y el número de personas acreditadas en cada espacio.

Contenido Recomendado

León XIV evocó al Cura Brochero y Mama Antula en Córdoba:“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”

Misa del papa León XIV en Córdoba.

Visita del Papa León XIV a Luján:cuáles son los recorridos de los colectivos especiales y cómo pagar el boleto

PapApp Luján: la aplicación gratuita que permitirá orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV.

Además, reclamó que se entregue el listado completo de invitados y se detallen los criterios objetivos o protocolos utilizados para seleccionar a quienes tuvieron acceso a esas ubicaciones.

El pedido también pone el foco en las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, así como en los acompañantes de funcionarios y legisladores.

En particular, el diputado quiere conocer:

  • Quién cursó cada una de las invitaciones y cuál fue su fundamento.
  • Qué interés público justificó la presencia de cada invitado.
  • Si las personas seleccionadas cumplieron algún papel durante la ceremonia.
  • Quién aprobó los criterios de selección y la distribución de los espacios.

La polémica por el costo del sector VIP y quién financió el evento

Otro de los puntos centrales del pedido de informes está relacionado con los gastos de organización de la misa del papa León XIV.

Paulón solicitó conocer el costo total del evento, los proveedores contratados, los mecanismos de adjudicación y las fuentes de financiamiento utilizadas para pagar los servicios especiales.

El legislador también pidió un desglose de las áreas y jurisdicciones que asumieron las erogaciones, en medio de versiones cruzadas sobre si los gastos fueron cubiertos por el Tesoro Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Iglesia o aportantes privados.

En caso de que hayan existido contribuciones particulares, reclamó que se identifique a los aportantes, los montos entregados, los canales utilizados y las eventuales contraprestaciones. Además, pidió determinar si quienes realizaron aportes económicos o sus allegados recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales durante la ceremonia.

El papa León XIV llega para celebrar las Vísperas con los obispos y equipos sinodales de Argentina en la Catedral Metropolitana durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en la primera visita papal a Argentina desde 1987, en Buenos Aires, Argentina, el 9 de noviembre de 2026.
El papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS

Paulón también pidió que las autoridades fundamenten la urgencia y expliquen por qué se utilizó un procedimiento de excepción, teniendo en cuenta que la visita del Papa León XIV había sido anunciada con varios meses de anticipación.

Papa León XIVGobiernoDiputado
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El mensaje del Papa León XIV tras su segundo día en Argentina:“La oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”

    El mensaje del Papa León XIV tras su segundo día en Argentina: “La oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”

  2. Paraguay confirmó que le pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles fondos de Ueno Bank tras la crisis que sacudió al país

    Paraguay confirmó que le pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles fondos de Ueno Bank tras la crisis que sacudió al país

  3. La Plata:Julio Alak inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin en el Paseo del Bosque

    La Plata: Julio Alak inauguró un busto en homenaje al ex primer ministro de Israel Itzjak Rabin en el Paseo del Bosque

  4. Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

    Detuvieron a una persona acusada de amenazar de muerte al Papa León XIV antes de su llegada a la Argentina

  5. Las 30 frases más destacadas del Papa León XIV en su primer discurso en Argentina:economía, política y el recuerdo a Francisco

    Las 30 frases más destacadas del Papa León XIV en su primer discurso en Argentina: economía, política y el recuerdo a Francisco
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El diputado Esteban Paulón exigió explicaciones al Gobierno por la adjudicación de lugares preferenciales en la misa del Papa León XIV

La primera misa del papa León XIV en Argentina.

La reacción del gobierno de Milei a los mensajes del Papa León XIV en Argentina:“Hay puntos de encuentro, como podríamos estar en desacuerdo”

El mensaje del Papa León XIV tras su segundo día en Argentina:“La oración nos ayuda a vencer las distracciones encontrando en el silencio el valor de la escucha”

Paraguay confirmó que le pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles fondos de Ueno Bank tras la crisis que sacudió al país

Economía

El sector panadero atraviesa un momento crítico en Argentina debido al desplome del consumo y se multiplica el cierre de locales

Facturas exhibidas en una panadería. Foto: Unsplash

Información aguinaldo ANSES en 2026:quiénes cobran del 9 al 23 de diciembre y cuánto dinero recibirán antes de Navidad

Estados Unidos despejó dudas y ratificó su respaldo a la Argentina:el contundente mensaje a los mercados

La visita del papa León XIV impulsó el turismo en Mar del Plata:la ocupación hotelera llegó al 70% y hubo intenso tránsito hacia la Costa

Internacionales

Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días:así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú

El monumento fue instalado frente al océano Pacífico, en el Callao, como homenaje al sumo pontífice. La obra sorprende por sus detalles y se levanta en un parque que recuerda la conmovedora historia de un niño de 4 años que salvó a su hermana de un incendio.

España analiza bloquear TikTok en medio de una investigación por abuso sexual infantil

La familia del Papa León XIV:es el menor de 3 hermanos, su padre combatió en la Segunda Guerra Mundial y su madre dirigía una parroquia

El Papa León XIV en el Palacio Libertad:“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”