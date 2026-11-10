El diputado Esteban Paulón exigió explicaciones al Gobierno por la adjudicación de lugares preferenciales en la misa del Papa León XIV

La primera misa del papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS

La polémica por los invitados VIP en la misa que el Papa León XIV encabezó frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, llegó al Congreso. El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el Gobierno explique los criterios utilizados para seleccionar a los asistentes que ocuparon un sector exclusivo, con carpas, catering y ubicaciones preferenciales cerca del Sumo Pontífice.

La iniciativa apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, luego de los cuestionamientos por el rechazo de acreditaciones a periodistas y las comodidades dispuestas para empresarios, funcionarios y figuras del espectáculo durante la ceremonia de este lunes.

“En el Gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, expresó Paulón en su cuenta de X. Y agregó: “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”.

Esteban Paulón, el diputado que le pide explicaciones al Gobierno. Foto: Wikipedia

Qué quiere saber el diputado sobre los invitados VIP en la misa del Papa

En su presentación, Paulón solicitó que las autoridades informen la capacidad total del sector especial, su ubicación, la cantidad de carpas instaladas y el número de personas acreditadas en cada espacio.

Además, reclamó que se entregue el listado completo de invitados y se detallen los criterios objetivos o protocolos utilizados para seleccionar a quienes tuvieron acceso a esas ubicaciones.

El pedido también pone el foco en las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, así como en los acompañantes de funcionarios y legisladores.

En particular, el diputado quiere conocer:

Quién cursó cada una de las invitaciones y cuál fue su fundamento.

Qué interés público justificó la presencia de cada invitado.

Si las personas seleccionadas cumplieron algún papel durante la ceremonia.

Quién aprobó los criterios de selección y la distribución de los espacios.

La polémica por el costo del sector VIP y quién financió el evento

Otro de los puntos centrales del pedido de informes está relacionado con los gastos de organización de la misa del papa León XIV.

Paulón solicitó conocer el costo total del evento, los proveedores contratados, los mecanismos de adjudicación y las fuentes de financiamiento utilizadas para pagar los servicios especiales.

El legislador también pidió un desglose de las áreas y jurisdicciones que asumieron las erogaciones, en medio de versiones cruzadas sobre si los gastos fueron cubiertos por el Tesoro Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Iglesia o aportantes privados.

En caso de que hayan existido contribuciones particulares, reclamó que se identifique a los aportantes, los montos entregados, los canales utilizados y las eventuales contraprestaciones. Además, pidió determinar si quienes realizaron aportes económicos o sus allegados recibieron invitaciones o ubicaciones preferenciales durante la ceremonia.

El papa León XIV en Argentina. Foto: REUTERS

Paulón también pidió que las autoridades fundamenten la urgencia y expliquen por qué se utilizó un procedimiento de excepción, teniendo en cuenta que la visita del Papa León XIV había sido anunciada con varios meses de anticipación.