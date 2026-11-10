La reacción del gobierno de Milei a los mensajes del Papa León XIV en Argentina: “Hay puntos de encuentro, como podríamos estar en desacuerdo”

El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS

El Gobierno reaccionó a los mensajes del Papa León XIV durante su visita a la Argentina y rechazó que sus advertencias sobre la pobreza, el trabajo, la economía y la dignidad humana estuvieran dirigidas exclusivamente al presidente Javier Milei. El funcionario que rompió el silencio fue el canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que las palabras del Sumo Pontífice interpelan a toda la dirigencia política, mientras que en paralelo, desde la Casa Rosada destacaron puntos de coincidencia con sus discursos.

En una entrevista con el programa ¿La Ves?, conducido por Jonatan Viale en TN, Quirno consideró que las intervenciones del Sumo Pontífice deben interpretarse como un llamado general a la sociedad y reconoció que existen problemas pendientes en la Argentina. “El mensaje del Santo Padre es universal y claramente interpela a todos los argentinos, interpela a toda la clase política, a la clase dirigencial, nos interpela como sociedad y da un mensaje de lo que nos falta”, sostuvo.

El funcionario también defendió las políticas económicas de la administración libertaria y aseguró que el Ejecutivo trabaja para mejorar las condiciones de vida de la población. En ese sentido, sostuvo que el país atraviesa un proceso que permitirá alcanzar un crecimiento sostenido.

En este sentido, Quirno hizo referencia a la necesidad de reducir las tensiones entre los distintos sectores políticos. “Tenemos que salir de la confrontación por la confrontación misma”, expresó.

Pablo Quirno aseguró que las palabras del Pontífice interpelan a toda la dirigencia Video: TN

La postura de Casa Rosada: por qué descartan críticas directas a Javier Milei

Según un relevamiento publicado por TN, en el entorno presidencial consideran que León XIV mantiene un discurso vinculado con la doctrina social de la Iglesia, por lo que rechazan las interpretaciones que presentan sus palabras como cuestionamientos específicos a Milei. “El Papa no hace foco en algo local, con nombre y apellido. El mensaje está en el evangelio y es parte de su prédica como pastor”, indicaron.

Sumado a eso, indicaron que el Sumo Pontífice aborda cuestiones que forman parte de la prédica histórica de la Iglesia y remarcaron que sus mensajes no están dirigidos a una persona en particular.

El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS

En el Gabinete también identificaron coincidencias con el Papa, especialmente en las referencias al desarrollo humano, la necesidad de superar la polarización y la ética empresarial.

Sin embargo, la justicia social aparece como uno de los principales puntos de diferencia. Mientras León XIV reivindica ese principio dentro de la doctrina católica, Milei lo cuestionó públicamente en innumerables ocasiones. Desde el Ejecutivo sostienen que la solidaridad debe surgir de decisiones voluntarias de las personas y de instituciones como la familia y la Iglesia.