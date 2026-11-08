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Video: así fue el saludo entre el Papa León XIV y Javier Milei tras su llegada a la Argentina

El presidente recibió al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery, donde comenzó una visita histórica que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

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El Papa León XIV es recibido por Javier Milei en Aeroparque.
El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS
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El Papa León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro se produjo tras el aterrizaje del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al Pontífice desde Montevideo y marcó el inicio de una visita apostólica de cuatro días, la primera de un jefe de la Iglesia católica al país desde 1987.

Cómo fue el saludo entre el papa León XIV y Javier Milei en Aeroparque

El mandatario argentino encabezó la recepción oficial al pie de la aeronave, donde se produjo el primer contacto entre ambos durante la visita. El saludo formó parte del protocolo de bienvenida organizado para recibir al líder de la Iglesia católica en territorio nacional.

El encuentro entre León y Milei
Así fue el encuentro entre Milei y el Papa León XIV.

El avión arribó a Buenos Aires durante la tarde, después de que León XIV completara sus últimas actividades en Uruguay, entre ellas una misa en la Catedral Basílica de Florida, dedicada a la Virgen de los Treinta y Tres.

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El papa León XIV. Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane.

La recepción también marcó el comienzo de la agenda institucional del Pontífice, que contempla encuentros con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y referentes religiosos.

Cuándo se habían reunido Javier Milei y León XIV por primera vez

El encuentro en Aeroparque tuvo un antecedente el 7 de junio de 2025, cuando Javier Milei visitó al papa León XIV en el Vaticano, pocas semanas después de su elección como sucesor de Francisco.

En aquella audiencia, ambos abordaron cuestiones vinculadas con la situación socioeconómica argentina y la importancia de la cohesión social. Durante la reunión, el Presidente también invitó formalmente al Pontífice a visitar la Argentina.

La llegada de León XIV adquiere una dimensión histórica debido a que pasaron 39 años desde la última visita papal al país, protagonizada por Juan Pablo II en abril de 1987. Francisco, quien nació en Buenos Aires, no regresó a su tierra natal durante su pontificado.

El Papa León XIV es recibido por Javier Milei en Aeroparque.
El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS

Qué actividades tiene previstas el papa León XIV después de encontrarse con Milei

De acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede, la primera jornada del Papa incluye un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en el barrio porteño de Retiro.

Posteriormente, el Pontífice tiene prevista una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y una audiencia con Javier Milei. La jornada continuará en el Palacio Libertad, donde se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Su recorrido continuará el martes en Córdoba y finalizará el miércoles 11 con una celebración religiosa en Luján, antes de partir hacia Perú.

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