Los temas que marcarán el encuentro entre Javier Milei y el Papa León XIV en Casa Rosada

Foto de Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano

El presidente Javier Milei recibirá este domingo 8 de noviembre al Papa León XIV en la Casa Rosada durante la primera visita de un Sumo Pontífice a la Argentina en 39 años. El encuentro se producirá en un escenario de tensiones políticas y diferencias entre las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y algunos de los principios que sostiene la Iglesia católica, especialmente en materia de pobreza, desigualdad, protección social y participación del Estado.

Los temas en los que Milei pondrá especial atención durante los discursos del Papa

Uno de los principales puntos de atención será el mensaje social de León XIV. La Iglesia sostiene una tradición doctrinaria que coloca en el centro la dignidad humana, la solidaridad, el bien común y la protección de los sectores vulnerables, principios que pueden entrar en tensión con determinadas decisiones económicas del Gobierno.

La pobreza, la distribución de la riqueza, las condiciones laborales y la asistencia a las personas con discapacidad aparecen entre los asuntos que podrían adquirir mayor relevancia durante las intervenciones del pontífice. Estas cuestiones tienen una relación directa con el debate argentino sobre el ajuste del gasto público y el alcance de las políticas sociales.

El Papa León XIV y Javier Milei Foto: Argentina.gob.ar

La diferencia también se extiende al papel que debe cumplir el Estado. Mientras Milei defiende una reducción de la intervención estatal y una mayor participación del mercado, la doctrina social católica considera que las instituciones públicas tienen responsabilidades en la protección de los derechos y en la promoción de condiciones de vida dignas.

Otro punto de contraste está relacionado con la inteligencia artificial y su regulación. El presidente argentino ha defendido una posición favorable a la innovación tecnológica y contraria a las regulaciones preventivas, mientras que León XIV propuso mecanismos de protección frente a los riesgos de exclusión, discriminación y concentración de poder que pueden generar estas herramientas.

Qué plantea la doctrina social de León XIV sobre la desigualdad y el rol del Estado

En su encíclica Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, León XIV recuperó los principios de la doctrina social de la Iglesia, entre ellos la justicia social, la solidaridad y el destino universal de los bienes. El documento también plantea la necesidad de proteger el empleo y garantizar que los avances tecnológicos beneficien a toda la sociedad.

Estas definiciones permiten identificar diferencias conceptuales con el modelo económico libertario, aunque no implican necesariamente una crítica directa del Papa a Milei. Además, es importante resaltar que la posición de la Iglesia tampoco supone una adhesión automática a las propuestas de los sectores opositores.

Además, la agenda del Sumo Pontífice incluye encuentros con personas con discapacidad, trabajadores y organizaciones sociales. Estas actividades ofrecen espacios concretos para abordar asuntos que atraviesan el debate público en Argentina desde la protección social hasta el futuro del empleo.

Papa León XIV en Uruguay. Foto: REUTERS

Cuándo se reunirán Milei y León XIV y cuáles serán sus primeras actividades

Según el programa oficial del Vaticano, León XIV llegará a Aeroparque el domingo 8 de noviembre a las 16.30. Tras una visita al Monumento al General San Martín, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada a las 17.20 y mantendrá su encuentro con Milei a las 17.50.

A las 18.30, el Papa pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos en el Palacio Libertad. Será una de las primeras oportunidades para conocer el contenido de su mensaje durante la visita.

El lunes 9 recorrerá el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebrará una misa en Palermo y participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La gira continuará por Córdoba y Luján hasta el miércoles 11 de noviembre.