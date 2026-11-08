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Un medallón de plata y un aspersor de agua bendita: el detalle de los regalos que Javier Milei le entregará al Papa León XIV

Tras la recepción oficial, el Presidente y el Pontífice comparten una reunión en Casa Rosada, donde el mandatario le dará una serie de objetos.

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El Papa León XIV es recibido por Javier Milei en Aeroparque.
El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS
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El Papa León XIV ya está en la Argentina y este domingo mantiene una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, donde el Presidente le entregará dos obsequios especialmente preparados para la ocasión. Se trata de un medallón de plata con detalles en oro y un aspersor de agua bendita elaborado en ébano y plata, ambos con referencias a la identidad nacional y a la tradición católica.

El encuentro se desarrolla en el despacho presidencial y cuenta con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

La funcionaria también había acompañado al jefe de Estado durante la audiencia que mantuvo con el Pontífice en el Vaticano, en junio de 2025. En esa oportunidad, la lista de obsequios incluyó un poncho de vicuña confeccionado por artesanos de Catamarca, una teca de plata 900 para guardar hostias consagradas, ejemplares de libros escritos por Jesús Huerta de Soto, conitos de dulce de leche, galletitas de limón y un frasco de dulce de leche tradicional.

Según informó TN, uno de los presentes que le dará Milei a León XIV este domingo tiene grabado el escudo de la República Argentina en una de sus caras y, en la otra, el emblema del Vaticano junto con la fecha de la visita. El segundo es un instrumento litúrgico utilizado para rociar agua bendita durante las ceremonias religiosas. En su extremo lleva la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país.

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Ambas piezas serán entregadas dentro de un estuche de madera revestido en azul y con el escudo nacional. Las fotografías de los regalos se mantienen bajo reserva y recién se conocerán una vez concretada la entrega.

Cómo continuará la agenda del Papa este domingo

Después de la recepción y las primeras actividades protocolares, Milei y León XIV posarán para la fotografía oficial en el Salón Blanco. A continuación, el jefe de Estado presentará a los integrantes de su Gabinete ampliado y, una vez cumplido ese paso, el Presidente y Karina Milei mantendrán la audiencia privada con el Pontífice.

El Papa León XIV es recibido por Javier Milei en Aeroparque.
El Papa León XIV fue recibido por Javier Milei en Aeroparque. Foto: REUTERS

La agenda compartida continuará a las 18.30 en el Palacio Libertad. Allí encabezarán una ceremonia junto a autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. También participará el Gabinete nacional.

El último compromiso está previsto para las 19, cuando ambos brindarán sus discursos en una transmisión por cadena nacional.

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