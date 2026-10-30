Martín Menem reveló si Milei y Bullrich competirán dentro de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027: “El único candidato es...”

El presidente de la Cámara de Diputados habló sobre las próximas elecciones presidenciales de 2027, Foto: EFE, Noticias Argentinas y Captura de pantalla

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que La Libertad Avanza presente más de un candidato presidencial en las elecciones de 2027 y ratificó su respaldo a Javier Milei. La definición se produjo el jueves 29 de octubre durante una charla de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) en el Congreso, cuando fue consultado por una eventual postulación de Patricia Bullrich en medio de la marcada distancia entre la senadora y el mandatario.

Durante su exposición, Menem fue consultado sobre la posibilidad de que Bullrich compita por la Presidencia el próximo año. El dirigente riojano rechazó ese escenario y aseguró que existe una posición compartida dentro del oficialismo sobre quién debe representar al espacio.

“El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, afirmó Martín Menem, quien también se desempeña como vicepresidente del espacio violeta a a nivel nacional.

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

Además, destacó el liderazgo del jefe de Estado y consideró que su llegada a la política argentina fue un fenómeno excepcional. “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible”, sostuvo.

Menem también remarcó que la posición sobre las elecciones de 2027 es unánime dentro del espacio. Con esa definición, buscó cerrar la posibilidad de una disputa interna por la candidatura presidencial.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre una eventual candidatura presidencial

Las declaraciones de Menem llegaron después de que Patricia Bullrich dejara abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, aunque aclaró que actualmente no está trabajando en una postulación.

“Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante una entrevista con TN el pasado 20 de octubre. Además, también reconoció que Milei lleva la delantera para representar al oficialismo.

La dirigente explicó que no pretende descartar definitivamente una candidatura futura. Sin embargo, aseguró que su prioridad actual está vinculada con la gestión y el fortalecimiento político del Gobierno.

El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura.

Las diferencias públicas entre Javier Milei y Patricia Bullrich que generan tensión en el oficialismo

Las posiciones de ambos también mostraron diferencias en otros asuntos. Uno de los episodios recientes ocurrió después de que Bullrich cuestionara las expresiones de Milei contra periodistas durante una cena de la Fundación Faro, donde el mandatario se refirió a publicaciones vinculadas con la causa $LIBRA.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, sostuvo la senadora, quien pidió responder a las críticas con argumentos y cuidar las expresiones públicas.

Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: @PatoBullrich

Bullrich también había manifestado reparos sobre las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 y sobre la estrategia legislativa del oficialismo respecto de la Ley de Tierras.

Por el momento, Bullrich no confirmó una candidatura presidencial y Menem ratificó que el oficialismo respalda a Milei para 2027. La definición de las postulaciones y los eventuales acuerdos electorales todavía forma parte de la agenda política de 2027.