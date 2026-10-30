comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Martín Menem reveló si Milei y Bullrich competirán dentro de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027: “El único candidato es...”

El presidente de la Cámara de Diputados descartó una interna y envió un mensaje a Patricia Bullrich, quien había dejado abierta la posibilidad de competir.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich. Internas en La Libertad Avanza. Elecciones presidenciales 2027
El presidente de la Cámara de Diputados habló sobre las próximas elecciones presidenciales de 2027, Foto: EFE, Noticias Argentinas y Captura de pantalla
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que La Libertad Avanza presente más de un candidato presidencial en las elecciones de 2027 y ratificó su respaldo a Javier Milei. La definición se produjo el jueves 29 de octubre durante una charla de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) en el Congreso, cuando fue consultado por una eventual postulación de Patricia Bullrich en medio de la marcada distancia entre la senadora y el mandatario.

Durante su exposición, Menem fue consultado sobre la posibilidad de que Bullrich compita por la Presidencia el próximo año. El dirigente riojano rechazó ese escenario y aseguró que existe una posición compartida dentro del oficialismo sobre quién debe representar al espacio.

El único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei”, afirmó Martín Menem, quien también se desempeña como vicepresidente del espacio violeta a a nivel nacional.

Sesión en la Cámara de Diputados
Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

Además, destacó el liderazgo del jefe de Estado y consideró que su llegada a la política argentina fue un fenómeno excepcional. “Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible”, sostuvo.

Contenido Recomendado

El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura:el particular tema que utilizó para musicalizarlo

Patricia Bullrich.

Ni Villarruel ni Caputo:Lilia Lemoine reveló a quién quiere como compañero de fórmula de Milei en las elecciones presidenciales de 2027

Lilia Lemoine

Menem también remarcó que la posición sobre las elecciones de 2027 es unánime dentro del espacio. Con esa definición, buscó cerrar la posibilidad de una disputa interna por la candidatura presidencial.

Qué dijo Patricia Bullrich sobre una eventual candidatura presidencial

Las declaraciones de Menem llegaron después de que Patricia Bullrich dejara abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, aunque aclaró que actualmente no está trabajando en una postulación.

Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado durante una entrevista con TN el pasado 20 de octubre. Además, también reconoció que Milei lleva la delantera para representar al oficialismo.

La dirigente explicó que no pretende descartar definitivamente una candidatura futura. Sin embargo, aseguró que su prioridad actual está vinculada con la gestión y el fortalecimiento político del Gobierno.

El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura.
El video de Patricia Bullrich que alimentó los rumores de candidatura.

Las diferencias públicas entre Javier Milei y Patricia Bullrich que generan tensión en el oficialismo

Las posiciones de ambos también mostraron diferencias en otros asuntos. Uno de los episodios recientes ocurrió después de que Bullrich cuestionara las expresiones de Milei contra periodistas durante una cena de la Fundación Faro, donde el mandatario se refirió a publicaciones vinculadas con la causa $LIBRA.

Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan”, sostuvo la senadora, quien pidió responder a las críticas con argumentos y cuidar las expresiones públicas.

Patricia Bullrich y Javier Milei.
Patricia Bullrich y Javier Milei. Foto: @PatoBullrich

Bullrich también había manifestado reparos sobre las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 y sobre la estrategia legislativa del oficialismo respecto de la Ley de Tierras.

Por el momento, Bullrich no confirmó una candidatura presidencial y Menem ratificó que el oficialismo respalda a Milei para 2027. La definición de las postulaciones y los eventuales acuerdos electorales todavía forma parte de la agenda política de 2027.

Elecciones 2027Martín MenemJavier MileiPatricia BullrichLa Libertad Avanza
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. El Ejército Argentino incorporó su tercer helicóptero Bell 407 GXi:qué velocidad alcanza y cuánto puede volar

    El Ejército Argentino incorporó su tercer helicóptero Bell 407 GXi: qué velocidad alcanza y cuánto puede volar

  2. La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones:“Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

    La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la “Ley Turco García” para prevenir las adicciones: “Mi historia y mi esfuerzo valieron la pena”

  3. Tras el reciente cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

    Tras el reciente cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

  4. La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

    La Justicia embargó $828 millones al Ministerio de Salud por una deuda con el Cottolengo Don Orione

  5. La visita del papa a la Argentina:Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto y evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional

    La visita del papa a la Argentina: Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto y evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Martín Menem reveló si Milei y Bullrich competirán dentro de La Libertad Avanza en las elecciones de 2027:“El único candidato es...”

Javier Milei, Martín Menem y Patricia Bullrich. Internas en La Libertad Avanza. Elecciones presidenciales 2027

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Tras el reciente cruce con Pedro Sánchez, Javier Milei volverá a España para la XXX Cumbre Iberoamericana

La visita del papa a la Argentina:Javier Milei recibirá a León XIV en el aeropuerto y evalúan transmitir el encuentro por cadena nacional

Economía

Aumentan la luz y el gas en noviembre:cuánto subirán las tarifas y quiénes conservarán los descuentos

Servicios de luz y gas.

Alerta entre los usuarios de Binance en Argentina:qué pasó con el hackeo y cómo proteger las criptomonedas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en noviembre 2026 después del descuento de PAMI

Colectivos:el Gobierno aumentará los subsidios y definió qué pasará con el boleto en el AMBA

Política

Lula pidió explicaciones al gobierno de Milei por la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina y convocó a la máxima representante diplomática

Lula Da Silva y Javier Milei

El papa León XIV votó por correo electrónico en las elecciones de medio término de EE.UU.

El ministro de Transportes de España reconoció reiteradas fallas en el sistema de seguridad de trenes durante el 2026:“Es algo habitual”

La huida de Flávio Bolsonaro:nuevos detalles de un plan que nació antes del balotaje y en el que intervinieron Argentina y EE.UU.