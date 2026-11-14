Nueva decisión de Milei sobre los F-16: los contratos de los aviones de combate podrán someterse a arbitraje en Estados Unidos

Los cazas F-16 que Argentina adquirió desde Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa

El Gobierno nacional autorizó al Ministerio de Defensa a incorporar un mecanismo de arbitraje internacional en un nuevo contrato vinculado con los aviones de combate F-16 que adquirió la Argentina. La medida permite que eventuales controversias relacionadas con el acuerdo puedan resolverse ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Boston, Estados Unidos.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1324/2026, publicado en el Boletín Oficial el 3 de noviembre. La disposición se conoce mientras continúa el proceso de incorporación de los 24 cazas comprados a Dinamarca y avanzan distintos acuerdos complementarios para poner en funcionamiento el sistema de armas.

Sin embargo, el texto oficial no identifica a la contraparte extranjera ni detalla el monto, las prestaciones o los servicios contemplados en el nuevo contrato. No confirma, al mismo tiempo, la existencia de un conflicto entre el Estado argentino y alguna empresa o institución internacional.

Aviones caza F-16. Foto: Unsplash.

Qué establece el Decreto 1324/2026 sobre los contratos de los F-16

El Decreto 1324/2026 habilita al Ministerio de Defensa a establecer una prórroga de jurisdicción para que las diferencias que eventualmente surjan durante la ejecución del contrato puedan someterse al reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Este procedimiento permite que las partes recurran a un tribunal arbitral internacional para resolver desacuerdos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir directamente a los tribunales ordinarios de los países involucrados.

La autorización se encuadra en el artículo 53 de la Ley 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto, que contempla la posibilidad de someter determinadas controversias derivadas de contratos con personas extranjeras a jurisdicciones o tribunales arbitrales internacionales.

El expediente correspondiente está identificado como EX-2026-92680541-APN-DGPPYP#FAA.

Los antecedentes de los contratos de los F-16 con Dinamarca

La nueva disposición se suma a otros mecanismos de resolución de controversias establecidos durante el proceso de adquisición y modernización de los aviones de combate.

En abril de 2024, el Decreto 315/2024 autorizó al Ministerio de Defensa a establecer una prórroga de jurisdicción en favor del Instituto Danés de Arbitraje, con sede en Dinamarca.

Esa decisión estuvo relacionada con el contrato original firmado con la Organización de Adquisiciones y Logística del Ministerio de Defensa danés (DALO) para incorporar los aviones de combate.

Posteriormente, en 2025, el Decreto 423/2025 habilitó un procedimiento similar para otro acuerdo complementario, vinculado con la actualización del hardware y el software de aviónica de las aeronaves.

La diferencia principal de la nueva autorización está en la institución elegida para administrar los eventuales arbitrajes. Mientras los acuerdos anteriores contemplaban la intervención de un organismo danés, ahora se incorpora la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Boston.

Los aviones caza F-16 Fighting Falcon de Argentina. Foto: Facebook/Fuerza Aérea Argentina.

Cómo se relaciona la nueva autorización con la modernización de la Fuerza Aérea Argentina

La incorporación de los F-16 representa un proceso que va más allá de la llegada de los aviones al país. Para poner en funcionamiento el sistema de armas, la Fuerza Aérea Argentina necesita contar con equipamiento, tecnología, capacitación, mantenimiento y recursos logísticos.

En ese contexto, los acuerdos complementarios forman parte de las condiciones necesarias para sostener la operación de los cazas y avanzar con su modernización.

El nuevo decreto incorpora una herramienta jurídica para resolver eventuales diferencias contractuales en el ámbito internacional. No obstante, el Gobierno todavía no difundió los detalles económicos ni técnicos del convenio al que está vinculada la autorización.