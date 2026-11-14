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El día que Carlos Menem protagonizó una campaña de prevención del VIH con Susana Giménez, Bilardo y Xuxa

El aviso reunió a figuras de la música, la televisión y el deporte en torno a un mensaje de concientización que apelaba al cuidado colectivo, la solidaridad y la prevención.

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Carlos Menem, ex presidente
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En noviembre de 1991, el Gobierno argentino puso en marcha una campaña de concientización sobre el VIH que tuvo una particularidad: reunió en un mismo aviso televisivo a reconocidas figuras del espectáculo, la música y la política. Entre ellas estuvieron el entonces presidente Carlos Menem, la conductora Susana Giménez, el exfutbolista Carlos Bilardo y la cantante Xuxa, quienes se sumaron a una iniciativa de alcance nacional.

La propuesta fue impulsada por el Ministerio de Salud y Acción Social durante la presidencia de Menem y formó parte de las primeras acciones masivas de comunicación oficial destinadas a instalar la problemática del VIH/SIDA en los medios. El objetivo era acercar información a la población y transmitir un mensaje de prevención, acompañamiento y solidaridad hacia las personas afectadas por la enfermedad.

Carlos Menem, presidente en los 90
Carlos Menem, presidente en los 90

El aviso convocó a distintas personalidades reconocidas por el público, que participaron de una producción audiovisual con un mensaje compartido. La presencia de referentes de ámbitos diferentes buscaba ampliar el alcance de la campaña y llegar a distintos sectores de la sociedad a través de figuras populares.

Uno de los aspectos destacados fue la participación del propio Menem, que por entonces ocupaba la Presidencia de la Nación. Su aparición junto a artistas y conductores convirtió al spot en un registro particular de la comunicación institucional de aquellos años.

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Carlos Menem y George H. W. Bush.

A 35 años de aquella iniciativa, el material audiovisual permite recuperar una escena particular de la televisión argentina: un grupo de figuras populares reunidas en torno a una campaña de salud pública que buscaba llevar la prevención y la concientización a toda la sociedad.

El día que Carlos Menem protagonizó una campaña de prevención del SIDA con Susana Giménez, Bilardo y Xuxa
El día que Carlos Menem protagonizó una campaña de prevención del SIDA con Susana Giménez, Bilardo y Xuxa

Quiénes fueron las figuras que participaron del spot publicitario

El material audiovisual se apoyaba en una canción y concluía con una frase que resumía el sentido de la convocatoria: “Cuidarnos del SIDA no es un acto de dos. Es una lucha de todos”.

Junto al entonces presidente Carlos Menem, el aviso contó con la participación de reconocidas figuras del espectáculo, la música y el deporte, como Valeria Lynch, Sandro, Xuxa, Carlos Bilardo, Flavia Palmiero, Susana Giménez y Cris Morena.

Mientras se sucedían las apariciones de los famosos, la canción de la campaña acompañaba las imágenes con un mensaje de concientización: “Todos nos merecemos vivir mejor. No importa lo que sos. Todos lo lograremos cuidándonos. Todos podemos dar, dar y recibir amor. Luchemos con conciencia y sin temor”. La letra también invitaba a “transformar el planeta en sol” y recordaba que “la vida llama a tu corazón”.

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